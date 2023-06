Acht doden bij schietpartij tussen rivaliserende bendes aan disco in Ecuador

Het is al de derde schietpartij deze maand tussen rivaliserende bendes in het land. De schietpartij van zondag deed zich voor buiten aan een discotheek in de stad La Concordia, in het noordwesten van het land.

Nog op zondag vielen elders in het land, in Quito, vier doden bij geweldfeiten. Volgens de politie zouden drie van de slachtoffers “banden hebben met criminele groepen”.

Vorige week vielen bij een aanval in de havenstad Guayaquil al zes doden en acht gewonden.

Ecuador krijgt te maken met een toename aan bendegeweld, over de controle over de aanvoer- en distributieroutes voor drugs.