Avondklokken afgekondigd na zeker 24 moorden in één dag in Honduras

De regering van Honduras heeft zondag uitgaansverboden afgekondigd in twee steden in het noorden van het land, nadat zaterdag zeker 24 mensen om het leven waren gekomen bij verschillende aanvallen.

Zwaarbewapende mannen openden zaterdagavond het vuur in een biljartzaal in een wijk in de noordelijke industriestad Choloma, waarbij 13 mensen omkwamen en één persoon ernstig gewond raakte. Daarnaast werden minstens 11 anderen vermoord in verschillende aanvallen in de noordelijke Sula-vallei, waaronder in de industriestad San Pedro Sula. Dat heeft een politiewoordvoerder gezegd aan Reuters.

President Xiomara Castro zegt dat ze maatregelen heeft genomen om inwoners te beschermen “tegen de brute en meedogenloze terroristische aanvallen van ingehuurde misdadigers die getraind en geleid worden door de drugsbaronnen die ongestraft opereren in de drugscorridor, de Sula-vallei”.

Castro heeft een 15-daagse avondklok afgekondigd in Choloma tussen 21 uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends, met onmiddellijke ingang, en een andere in San Pedro Sula, met ingang van 4 juli. “Meerdere operaties, invallen, gevangennemingen en controleposten worden gestart”, zei Castro via Twitter.

De regering looft ook een beloning uit van 800.000 Lempiras (zo’n 30.000 euro) om de verantwoordelijken voor de moorden te helpen arresteren, zei de president.

Minister van Veiligheid Gustavo Sanchez kondigde zondag daarnaast aan dat de regering een voorstel naar het Congres zou sturen om “leden van een criminele structuur, maras of bendes te classificeren als terroristen” in de komende dagen. Op een persconferentie zei de minister dat 1.000 extra politieagenten en militairen naar de Sula-vallei worden gestuurd, waar Choloma en San Pedro Sula liggen.

Sinds december is in delen van Honduras de noodtoestand gedeeltelijk uitgeroepen in een poging om gewelddadige bendes en bendeoorlogen aan te pakken.