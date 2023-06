Grote kuis bij Manchester United: 13 spelers mogen weg om transferbudget op te halen, Harry Maguire heeft prijskaartje van 45 miljoen euro

Erik Ten Hag wil zijn kern bij Manchester United komende zomer wat verfrissen, om volgend seizoen mee te doen voor de prijzen. Maar daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Zijn huidig transferbudget bedraagt door de Financial Fair Play-regels zo’n 140 miljoen euro, maar United wil nu heel wat spelers van de hand toen om dat budget wat de hoogte in te krijgen.

Maar liefst dertien spelers mogen weg bij het juiste bod, daarvoor kregen ze allemaal een prijskaartje van de club. De belangrijkste namen op die lijst zijn Jadon Sancho, Anthony Martial, Fred en Harry Maguire. United hoopt zo’n 60 tot 120 miljoen euro uit de verkoop te slaan om deze zomer te kunnen herinvesteren.

Man United deelde de 13 spelers wel in volgens diverse categorieën. Zo heb je 8 spelers die de club in ieder geval Old Trafford zeker wil zien verlaten. Daarbij middenvelders Donny van de Beek en Fred. Maar in het geval van Sancho, Martial, Maguire en Scott McTominay wordt geen van hen gedwongen om Old Trafford te verlaten en is United blij dat ze kunnen blijven om voor hun plek te vechten. Als een van de vier vertrekt, ontstaat er een gat in de selectie dat voor het begin van het nieuwe seizoen opgevuld moet worden. Maar bij een juist bod mogen die heren het schip wel verlaten. Daarvoor moet minstens hun bepaalde prijskaartje gevolgd worden, maar liefst nog wat meer.