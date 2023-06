Russische Defensieminister Sergej Sjojgoe verschijnt op televisie na gewapende opstand

Op de beelden, een 48 seconden durende video zonder geluid, is te zien hoe hij de Russische troepen van een vooruitgeschoven commandopost in Oekraïne inspecteert en de leiders van het Westerse Militaire District in de gevechtszone in Oekraïne ontmoet.

Minister Sjojgoe luisterde naar een verslag van generaal Jevgeni Nikiforov, commandant van het Westerse Militaire District, over “de situatie, de acties van de vijand en de inspanningen van de Russische troepen”, meldt het Russische nieuwsagentschap TASS op basis van het ministerie van Defensie. “Tijdens een vergadering met het commando van de gevechtsgroep benadrukte Sjojgoe de doeltreffendheid van de inspanningen om de militaire uitrusting en het personeel van de vijand (...) bloot te leggen en te raken”, schrijft TASS nog. De Defensieminister bestudeerde kaarten en maakte een helikoptervlucht om de troepen te overzien.

De machtsstrijd die al maanden aan de gang was tussen de Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en de Russische legerleiding, was tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag geëscaleerd. Prigozjin beschuldigde minister Sjojgoe ervan om het bevel gegeven te hebben voor een aanval op een militair kamp van Wagner. Die aanval werd door het ministerie van Defensie in Moskou ontkend, waarna Prigozjin een “mars voor gerechtigheid” aankondigde. Zijn troepen bezetten aanvankelijk militaire faciliteiten in de stad Rostov (zuiden), en trokken nadien op naar Moskou. Sindsdien was minister Sjojgoe niet in het openbaar verschenen.