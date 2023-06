Juwelier die overvaller doodschoot schuldig aan ‘uitgelokte doodslag’ en veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel

De Gentse rechtbank heeft maandag juwelier Filip Moens (55) schuldig verklaard voor “uitgelokte doodslag”. In 2018 schoot hij een overvaller dood die voor een half miljoen euro aan juwelen had gestolen. In het vonnis verklaarde de rechtbank dat van wettige zelfverdediging en onweerstaanbare dwang geen sprake was.

De overvallers stapten op 7 juli 2018 de familiezaak in Oostakker-dorp binnen en bedreigden Moens, zijn zus en zijn – ondertussen overleden – 88-jarige vader met wie ze toen de zaak runden. De juwelier kreeg het volautomatische vuurwapen tegen zijn slaap gedrukt. In enkele minuten tijd graaiden de overvallers voor een half miljoen euro aan juwelen mee.

Ze vluchtten weg op een bromfiets, waarna Filip Moens de achtervolging inzette. Wat de overvallers niet wisten, was dat Moens een vergund wapen in een kluis had liggen en ermee naar buiten liep. Hij vuurde driemaal. Een kogel belandde in de rug van een van de overvallers. De jongste overvaller, 23 jaar, bleek zwaargewond. Twee kilometer verder viel hij dood neer.

Uitgelokte doodslag

Zijn kompaan liet hem achter en vluchtte weg. Later kon hij door politie en parket opgespoord worden. Hoewel de man zijn betrokkenheid altijd is blijven ontkennen, bleek zijn aandeel duidelijk. Hij kreeg finaal acht jaar celstraf in oktober 2021. Maar daarmee was de zaak rond de overval op de juwelier nog niet van de baan. Moens riskeerde zelf ook een vervolging.

Naast een strafonderzoek naar de gewapende overval, opende het Oost-Vlaamse gerecht ook een onderzoek naar de rol van de schietende Moens zelf. Daarvoor moest Moens zich vijf jaar na de feiten begin juni verantwoorden voor de kwalificatie uitgelokte doodslag. Moens vroeg de vrijspraak, terwijl het parket en de burgerlijke partijen de veroordeling hadden bepleit.

In het vonnis verklaarde de Gentse rechtbank Moens uiteindelijk schuldig aan uitgelokte doodslag. De wettige zelfverdediging en de onweerstaanbare dwang verklaarde de rechter niet bewezen. Wel hield de rechter rekening met de uitlokking door de zware overval. Moens werd maandag zo veroordeeld tot 10 maanden celstraf met uitstel en 800 euro boete.

