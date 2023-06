Vertrek van middenvelder Charles Vanhoutte naar Union laat leemte na bij Cercle Brugge: “Het wordt wennen, want we verliezen een stukje familie met groen-zwart DNA”

Cercle Brugge herneemt maandagmiddag de training zonder een paar vertrouwde gezichten. Vooral Charles Vanhoutte laat een leemte na met zijn vertrek naar Union, waarvoor hij ook maandag zijn eerste training in het oefencentrum in Lier zal afwerken. Cercle kreeg nog zowat 1 miljoen euro voor de sympathieke middenvelder, die in het hart blijft zitten van de hele groen-zwarte gemeenschap.

De familie en vrienden van Charles Vanhoutte wisten al langer dat hij op 26 juni niet meer zou hernemen bij Cercle. De transferonderhandelingen gingen al in december vorig jaar van start. Cercle lichtte de optie, maar Vanhoutte had daar geen oren naar. Hij wist dat er veel belangstelling voor hem was, vooral van AA Gent, Union en Westerlo, maar hij stond ook op een lijstje bij Anderlecht. Bij Cercle groeide al snel het besef dat dit een eindig verhaal was.

Medio maart had Vanhoutte nog steeds niet bijgetekend en verdween hij uit hij de ploeg. In zijn entourage had men het daar heel moeilijk mee. Pas in de slotmatch van de Europe Play-offs drie weken geleden tegen Westerlo mocht de middenvelder nog eens starten. Na afloop stopte hij - met een gekregen tekening van een kind in de hand - niet onder stoelen of banken dat het zijn laatste match voor groen-zwart was geweest. Zijn dichte entourage wist toen al dat het Union zou worden en dat hij straks in Antwerpen gaat wonen, maar iedereen werd gevraagd om nog te zwijgen.

“Ik weet dat hij nog lang getwijfeld heeft, want er waren meerdere mogelijkheden, maar Union lijkt mij een perfecte keuze”, aldus Oscar Van Mol, speler van Harelbeke en goede vriend van Vanhoutte. “Charles doet altijd alles voor de ploeg waar hij speelt en dat zal bij Union zeker ook zo zijn. Union heeft warmbloedige fans en dat past bij hem. Hij is ook een plantrekker, hij past zich overal aan.”

Emotionele gast

Robbe Decostere doorliep samen met Vanhoutte de jeugdrangen bij Cercle en speelde één seizoen met hem bij Tubeke. “We woonden daar samen en zo leer je mekaar natuurlijk heel goed kennen. Op afzondering lag ik ook altijd bij hem op de kamer. Ik zag Charles meer dan mijn eigen vriendin. Het wordt wennen op training, want dit is een stukje familie die je ontnomen wordt. Hij was ook een vertrouwenspersoon voor mij, maar we moeten dit aanvaarden, want zo gaat dat in voetbal. En Charles heeft het mooi verwoord in dat filmpje op de sociale media: ‘Als de trein passeert, moet je er op springen’. Gelijk heeft hij.”

“Toen we Charles de beelden toonden van zijn hoogtepunten bij Cercle en zijn afscheidsfilmpje opnamen, kreeg hij het naar eigen zeggen koud” Perschef Louis-Philippe Depondt

Een speler die vertrekt na maandenlange en moeizame onderhandelingen doet dat doorgaans niet door de grote poort, maar bij Vanhoutte ligt dat toch anders. “Charles is puur en vertegenwoordigt het Cercle-DNA”, aldus perschef Louis-Philippe Depondt, die de afgelopen jaren intens met Vanhoutte samenwerkte. “Hij was een jeugdproduct en ook kapitein, en stond dicht bij de fans. Hij hecht veel belang aan een ander zijn mening en is erg dankbaar. Hij ook is een emotionele gast. Toen we hem de beelden toonden van zijn hoogtepunten bij Cercle en dat filmpje opnamen, kreeg hij het naar eigen zeggen koud. Ook dat is Charles. Hij besefte donderdag dat het echt wel de laatste keer was dat hij naar Cercle was gereden en bij ons was. Hij is 100% overtuigd van zijn keuze voor Union, maar het siert hem dat hij ook nog eens stilstaat bij al de rest en een hoofdstuk dat hij afsluit. Hij laat ook zekerheid en comfort achter zich, maar krijgt een nieuwe uitdaging in de plaats.”

Groeischeut

Dat is ook helemaal de mening van Preben Verbandt. De trainer van Daring Brugge en zoon van materiaalmeester Albert Verbandt kent Charles Vanhoutte als geen ander en heeft meerdere keren per week contact met hem. Verbandt was ook zijn trainer bij de U15 van Cercle. “Er waren toen twijfels over hem, want Charles was klein en frêle. Een botscan bracht ook geen garantie op beterschap en zekerheid”, aldus Verbandt. “Maar Charles was wel de betere voetballer en ik heb toen doorgedrukt om dispensatie aan te vragen. Hij mocht nog een extra jaartje blijven bij de U15 en de groeischeut kwam er alsnog. Hij kon na dat jaar meteen doorstoten naar de U18. Hijzelf en zijn ouders zijn mij daar altijd dankbaar voor geweest en we zijn altijd in contact gebleven. Na zowat elke wedstrijd belt Charles als hij op weg is naar huis en dan zeg ik hem altijd eerlijk wat ik van zijn match vind. Van nature is Charles een twijfelaar, maar hij staat wel open voor kritiek. Ik wist al langer dat hij zou vertrekken. Hij had mij al vroeg verteld dat Union zijn voorkeur genoot en ook dat hij getekend had. Het is een mooie stap vooruit, want hij zal nu ook Europees spelen. Ik kijk er naar uit om hem ook bij Union op de voet te volgen.”