Feyenoord onderhandelt met Beerschot over transfer Ilias Sebaoui

Ilias Sebaoui (21) staat hoog op het verlanglijstje van Feyenoord. De Nederlandse landskampioen wil de Marokkaanse jeugdinternational van Beerschot voor meerdere jaren vastleggen en hem het eerste seizoen meteen uitlenen aan tweedeklasser FC Dordrecht. Feyenoord is momenteel met Beerschot aan het onderhandelen over de transfersom.

Vandaag hervatten de trainingen bij Beerschot. En voorlopig kan coach Andreas Wieland nog rekenen op Ilias Sebaoui. Maar daar zou deze week wel eens snel verandering in kunnen komen. De 21-jarige aanvallende middenvelder kan namelijk een meerjarig contract tekenen bij de Nederlandse landskampioen Feyenoord, dat hem meteen wil uitlenen aan tweedeklasser FC Dordrecht. Er is wel nog geen akkoord op clubniveau. Feyenoord onderhandelt momenteel met Beerschot over de transfersom.

Ook vorige zomer had Sebaoui opties om Beerschot te verlaten. Hij kon naar KV Mechelen en AA Gent, maar beide clubs haakten finaal af omdat Beerschot een te hoge transfersom vroeg voor de Marokkaanse jeugdinternational. United World wilde Sebaoui, die het jaar voordien een zeldzaam lichtpunt was in het degradatiejaar, namelijk niet zomaar laten gaan. Maar nu liggen de kaarten anders op het Kiel. Door de onduidelijkheid over een eventuele overname van de club kunnen er geen nieuwe spelers aangetrokken zolang er niemand vertrekt. Een verkoop van Sebaoui zou dus ook betekenen dat er in het aanvallende compartiment vers bloed aangetrokken kan worden.