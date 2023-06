Dievenbende crasht na achtervolging met gestolen auto: twee verdachten opgepakt

In Kortrijk heeft de politie vrijdagnacht twee Franse autodieven kunnen vatten nadat ze met een gestolen voertuig gecrasht waren. Ze probeerden nog te voet weg te vluchten in de velden, maar werden na een korte klopjacht opgepakt. In de regio werden onlangs enkele voertuigen gestolen.

Via het ANR-cameranetwerk kreeg de politie van zone Vlas een melding dat een gestolen voertuig de E17 had verlaten ter hoogte van Kortrijk. “De dievenbende was met een gestolen Volkswagen Golf op pad om een volgend voertuig te stelen”, aldus de politie. Het kwam tot een achtervolging waarbij de gestolen wagen crashte. Daarop vluchtten de twee verdachten te voet de velden in. Na een korte klopjacht, met inzet van een drone en speurhonden, konden de politieteams de verdachten oppakken.

Een gewonde

Een persoon werd meteen overgebracht naar het commissariaat, de andere was gewond door het auto-ongeval en moest eerst naar de spoeddienst.

Er wordt een onderzoek opgestart om na te gaan voor hoeveel autodiefstallen het Franse dievenduo in aanmerking komt. Recent werden in de politiezones Vlas, Mira, Gavers en Midow wagens gestolen. De daders drongen telkens binnen in woningen om autosleutels te stelen en daarna vluchtten ze met de gestolen auto’s over de Franse grens. “Via het ANPR-netwerk merkte men vanuit de dispatching op dat er vlak na de gestolen Golf een tweede voertuig reed, een Audi A3, met het vermoeden dat het net gestolen was in Wielsbeke. De diefstal werd later bevestigd”, aldus de politie.