Dievenbende crasht na achtervolging met gestolen auto: twee verdachten aangehouden

De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft twee Noord-Fransen aangehouden voor meerdere autodiefstallen. De twee dertigers, 33 en 30 jaar oud, werden in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de kraag nadat ze met een gestolen voertuig gecrasht waren. Ze probeerden nog te voet weg te vluchten in de velden, maar werden na een korte klopjacht opgepakt.

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni werd door het ANPR-cameranetwerk een VW Golf opgemerkt, die een tijdje geleden werd gestolen in Zwevegem. De wagen werd wat later weer opgepikt door het cameranetwerk ter hoogte van Waregem, deze keer samen met een Audi A3 die waarschijnlijk kort daarvoor was gestolen in Wielsbeke.

“De Audi A3 zette zijn tocht verder richting Frankrijk, maar de Golf nam de afrit van de E17 aan de rotonde cowboy Henk. Daar stonden interventieteams van de politiezones klaar om de wagen op te vangen. Maar via de verkeerde kant van de rotonde aan de Q8, probeerden de Noord-Fransen te ontkomen. Bij dat manoeuvre crashte de wagen en de twee inzittenden probeerden via de velden te ontkomen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.

Klopjacht met drone en politiehonden

Met de hulp van een politiedrone en politiehonden volgde er die nacht een ware klopjacht door de velden en het groen aan de wijk Langwater, langs de Oudenaardsesteenweg. De twee werden gevat. Eén van hen werd meteen naar het commissariaat overgebracht en opgesloten. De tweede passeerde eerst langs de spoeddienst omdat hij zich tijdens de crash of de klopjacht had verwond. Later werd hij ook naar een cel in het commissariaat overgebracht.

”De jongste maanden is het aantal autodiefstallen in de regio weer ferm gestegen. Het gaat doorgaans om daders die een woning binnendringen, de autosleutels meenemen en daarna zo snel mogelijk met de gestolen auto’s de Franse grens over vluchten”, zegt parketwoordvoerster Sofie Vandenberghe. “Aan hoeveel feiten de twee kunnen gelinkt worden, is onderwerp van een grondig onderzoek. De twee zullen in de loop van de week voor de raadkamer worden geleid die beslist over hun verdere aanhouding.”

Samenwerking tussen politiedienst loont

De politiediensten zijn tevreden met de samenwerking tussen de politiezones in de regio. “En de coördinerende functie van het CIWES, het communicatie- en informatiecentrum in Brugge, dat binnen de federale politie fungeert als centrale dispatching voor de samenwerking tussen politiezones”, benadrukt Thomas Detavernier van de PZ Vlas.