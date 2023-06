Nayel Mehssatou is terug bij KV Kortrijk na interlands met Chili, maar ziet nog steeds geen duidelijkheid: “Hoop dat die er snel komt”

De Kaminski Group lijkt het geld niet op tafel te leggen voor KV Kortrijk. Daardoor kan er voorlopig geen nieuwe hoofdcoach aangesteld worden en kunnen er geen inkomende transfers plaatsvinden. Met nog een maand voor het seizoensbegin oogt de situatie niet al te fraai voor de Veekaa. “Momenteel ben ik nog niet goed op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelt rond de club”, zegt Nayel Mehssatou, die pas terugkeert van interlandverplichtingen met Chili. “De rest van de groep kent en begrijpt de bijzondere situatie beter. We wachten, net als de supporters, op meer duidelijkheid. Ik hoop dat die er snel komt, want de club moet zich kunnen voorbereiden voor het komende kampioenschap.”

Chili

Op internationaal vlak gaat het hard voor Nayel Mehssatou (21). Vorig jaar debuteerde hij bij La Roja, nu is hij een vaste waarde in de selectie van bondscoach Eduardo Berizzo. In de wedstrijd tegen Boliva speelde de jonge Brusselaar een helft mee. “Het is een beetje wennen om terug te keren naar hier. Een paar weken terug speelde ik nog voor 30.000 man. Het is daar een gekkenhuis. De supporters houden er van het voetbal. Ik heb het geluk om op een zeer hoog niveau te spelen, maar mijn club is en blijft voorlopig KV Kortrijk. Eigenlijk ben ik blij dat ik daar was, want ik kende een uitstekende voorbereiding. Het was elke dag hard werken met topspelers rondom mij. Dat zorgt ervoor dat ik zowel op fysiek als mentaal vlak helemaal klaar ben. Ik heb op drie weken tijd misschien maar drie dagen vakantie gehad, dus rusten zat er niet echt in. Het was vermoeiend. Ik ben blij om terug te zijn.”

Transfer of blijven?

Bernd Storck liet Mehssatou kennis maken met een nieuwe positie. De rechtsachter werd uit zijn comfortzone gehaald en op het middenveld geposteerd door de Duitser. “Ik ben eigenlijk wel blij dat hij dat gedaan heeft”, vertelt Mehssatou. “Ik speel graag op de zes. Als ik de kans heb om op die positie te blijven, dan zeg ik zeker geen nee. Vorig seizoen heb ik veel mogen spelen, nu is dat opnieuw mijn belangrijkste doelstelling. Minuten maken om zo het team te helpen. Ik weet ook dat er nog steeds enkele clubs interesse tonen in mijn diensten, dat doet ook deugd. Maar ik ben momenteel nog eigendom van KVK, mijn focus ligt hier. Het is te vroeg om uit te spreken of ik in België blijf, maar in Europa blijven voetballen, blijft mijn droom. Een transfer naar de Chileense competitie komt misschien nog wat te vroeg, maar ooit zal dat wel gebeuren.”