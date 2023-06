Aantal verslavingsbehandelingen voor cocaïne en cannabis in de lift

De voorbije tien jaar is er in de gespecialiseerde centra voor mensen met een verslavingsproblematiek een stijging merkbaar van het aantal verslavingsbehandelingen, vooral voor cocaïne en cannabis. Dat zegt het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

Uit een nieuw rapport van het VN-kantoor over Drugs en Misdaad (UNODC) blijkt een wereldwijde toename van het aantal drugsgebruikers op tien jaar tijd, met bijna een kwart. Het aantal drugsgebruikers nadert de kaap van 300 miljoen. Ook ons land ontsnapt niet aan die trend. Er is de voorbije jaren dan ook een stijging van de hulpverleningscijfers merkbaar, klinkt het bij het VAD, vooral voor cocaïne en cannabis.

Zo steeg het aantal gebruikers van cocaïne tussen 2008 en 2018 in Vlaanderen van 0,8 naar 1,7 procent. Daarmee blijft het aantal cocaïnegebruikers in de algemene bevolking wel zeer laag. Het aantal behandelingen voor een verslavingsproblematiek neemt echter sterk toe. Tussen 2010 en 2020 verdubbelde het aantal nieuwe behandelingen voor cocaïne in de gespecialiseerde centra voor mensen met een verslavinsproblematiek.

Idem voor cannabis. In 2018 gaf 22 procent van de Vlaamse bevolking aan ooit met cannabis te hebben geëxperimenteerd, tegen 14 procent in 2013. In de gespecialiseerde centra voor mensen met een verslavingsproblematiek lag het aantal behandelingen in 2020 vier procent hoger dan in 2010.

In het rapport van de Verenigde Naties wordt in het bijzonder gewaarschuwd voor de opmars van synthetische drugs als methamfetamine en fentanyl. Die zijn ook aanwezig op de Belgische markt, aldus het expertisecentrum. De populariteit wisselt nogal, maar “een steile opgang of crisissituatie zien we zeker niet in België”.