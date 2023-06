Komend weekend erg druk verkeer verwacht in Frankrijk en Duitsland: dit zijn de plaatsen die je beter mijdt

Voor het begin van de zomervakantie in Vlaanderen verwacht Touring vrijdag en zaterdag erg druk verkeer met kleinere files richting het zuiden. In Frankrijk is vrijdag een rode dag aangekondigd voor Parijs en omgeving met erg moeilijk verkeer en lange files, meldt de mobiliteitsorganisatie maandag.

Elders in Frankrijk rekent Touring vrijdag op een oranje dag, met druk verkeer en kleinere files. Ook zaterdag is een oranje dag voor de omgeving van Parijs, in de rest van Frankrijk worden dan geen verkeersproblemen voorspeld. Het kan vooral druk worden in de omgeving van Parijs en in de buurt van Bordeaux en Lyon. Ook op de A9 ter hoogte van Nîmes en Montpellier en van Perpignan tot de Spaanse grens is er veel verkeer. Op zondag worden geen problemen op de Franse wegen verwacht.

In Duitsland wordt op vrijdagnamiddag en op zaterdag druk verkeer met wat kleinere files voorspeld (oranje). Ook zondag, aangekondigd als een gele dag, blijft het vrij druk. De drukste verkeersassen zijn de A5 van Karlsruhe naar Basel, de A8 van Karlsruhe naar Stuttgart en van München tot Salzburg. Ook op de A3 van Frankfurt naar Nürnberg, op de ring van München en aan de grensovergangen met Oostenrijk wordt druk verkeer verwacht.

Zaterdag verwacht Touring eveneens een drukke dag in Zwitserland met files aan de knelpunten. Aan de Zwitserse Gothardtunnel is tussen 7 uur en 15 uur filevorming mogelijk. In Oostenrijk, Italië en Spanje verwacht de mobiliteitsorganisatie druk maar vrijwel fileloos verkeer (geel).