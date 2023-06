Lukas Willen is nog lang niet uitgekeken op Zulte Waregem: “Ik wil meeschrijven aan een positief verhaal”

“Er was zeker interesse van 1A-clubs, maar ik heb de afweging zorgvuldig gemaakt”, steekt Willen van wal. “Uiteindelijk staat mijn eigen persoonlijke ontwikkeling voorop. Ik wil zo veel mogelijk spelen en mezelf ook vooruit pushen. In de Challenger Pro League zullen we ongetwijfeld meer dominant voetballen en dat zorgt ervoor dat ik anders zal moeten spelen. Met die andere clubs zijn de gesprekken ook nooit enorm concreet geworden. Natuurlijk was ik gecharmeerd door hun interesse, want de Jupiler Pro League is een mooie reeks waar ik als jonge speler al van heb kunnen proeven. Tegelijk besef ik dat je in 1A meer in beeld blijft van andere clubs. Ook voor mij persoonlijk is het daarom van essentieel belang om zo snel als mogelijk opnieuw te promoveren naar de Jupiler Pro League.”

“We zullen keihard moeten werken, maar iedereen zit op dezelfde golflengte: we gaan voluit voor de promotie” Lukas Willen, Zulte Waregem

Toch vond Lukas Willen dat hij nog geen afscheid kon nemen van Zulte Waregem. “Na de voorbije twee seizoenen heeft Essevee nood aan een positief verhaal en daar wil ik aan meeschrijven”, klinkt de jonge verdediger plichtbewust. “Uiteraard is het fijn dat ervaren jongens zoals Ruud Vormer en Jelle Vossen bijtekenden, maar in profvoetbal kun je geen garanties eisen. Ik heb trouwens raad ingewonnen bij enkele ervaren spelers. In onze kleedkamer lopen er genoeg mensen rond die al lang meedraaien. Zij hebben me altijd enorm bijgestaan en ik kan altijd bij hen terecht voor goede raad. Zij steunden me ook in mijn beslissing, maar waren ook heel eerlijk door te stellen dat de keuze uiteindelijk bij mezelf lag. Zij probeerden me gewoon te helpen om alle opties op een rijtje te zetten.”

Respect

“Ik moet dit seizoen vooral bevestigen, maar ik besef dat ik ook nog stappen moet zetten in mijn ontwikkeling”, aldus een nuchtere Willen. “Ik hoop dit seizoen fysiek nog sterker te worden, want in de Challenger Pro League moet je echt je mannetje kunnen staan tegen kleppers zoals Mbokani. We zullen ook een ander soort voetbal brengen, met de klemtoon op balbezit. Dat zou me normaal toch wel op het lijf geschreven moeten zijn.”

Het hogere verwachtingspatroon schrikt de jonge verdediger zeker niet af. “Je mag niet bang zijn om spelers aan te sturen. Het is voor mij geen probleem om de meer ervaren spelers te coachen. Natuurlijk staat respect hierbij altijd centraal. In het belang van het team moet je elkaar ook scherp kunnen houden. Je zult me niet zo snel horen brullen op het veld, maar ik deins er ook zeker niet voor terug. We zullen keihard moeten werken, maar iedereen zit op dezelfde golflengte: we gaan voluit voor de promotie. Alles moet wijken voor onze ambitie, want deze club hoort thuis in 1A.”