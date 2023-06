Agent schiet agressieve man neer die in onderbroek over straat loopt: onderzoek geopend bij Comité P

Het incident vond plaats zondagavond iets na 20.30 uur. “De politie had een melding ontvangen over een man die zich erg agressief gedroeg in de straat. De politie ging meteen ter plaatse”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

Getuigen geven aan dat de man in zijn onderbroek over straat liep terwijl en alles schopte en sloeg wat hij maar kon raken. Daarbij raakten meerdere auto’s beschadigd. “Het ging vooral om kapotgeslagen lampen en schade aan de carrosserie”, klinkt het.

Toen de politie arriveerde, was de man in kwestie binnen gegaan in zijn woning. Hij liet de twee agenten van de politiezone Lubbeek binnen. “Daar gedroeg hij zich volgens de getuigenis van de agenten opnieuw erg agressief. Hij viel de agenten aan en negeerde aanmaningen om afstand te houden. De situatie escaleerde, waarop een agent zijn wapen heeft getrokken en de man in de knie heeft geschoten”, aldus Callewaert. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Arbeidsongeschikt

Het parket van Leuven werd verwittigd. Er is een wetsdokter aangesteld, en ook een wapendeskundige en het labo kwamen ter plaatse. Comité P werd verwittigd. “Er werd beslist om een onderzoeksrechter te vorderen voor de twee dossiers: voor de opzettelijke slagen en weerspannigheid van de verdachte, én voor het schietincident. Dat wordt behandeld als twee dossiers, maar wel door eenzelfde onderzoeksrechter. Het technische onderzoek van de wapendeskundige is daarbij van groot belang, dat loopt momenteel nog”, aldus Callewaert.

De agent in kwestie is maandag om medische redenen thuis en wordt bijgestaan door een stressteam. Voorlopig blijft hij in dienst, maar zal hij volgens korpschef Walter Vranckx geen interventies doen.

De buurtbewoners verdedigen de agenten: “Die mannen hebben hun leven geriskeerd nadat die man al voor zoveel schade zorgde in de straat. Probeer zo iemand maar tot rede te brengen”, klinkt het bij een buurtbewoner. De agent in kwestie zou overigens behoorlijk wat jaren ervaring op de teller hebben.