IN BEELD. Beerschot traint eerste keer in Wommelgem, met kale coach Wieland en assistent Frans

De kop is eraf voor Beerschot. Na de medische en fysieke testen eind vorige week verschenen de spelers maandagvoormiddag voor het eerst op het nieuwe trainingsveld in Wommelgem. “Het was een goeie training”, geeft aanvoerder Ryan Sanusi aan.

“Iedereen heeft wat kunnen rusten en de batterijen zijn weer opgeladen”, gaat Sanusi verder. “En het is natuurlijk altijd mooi om op zo’n eerste training het balletje opnieuw te mogen voelen. We zijn klaar voor de start van dit nieuwe seizoen.”

De grootste veranderingen zagen we zowaar bij de staf. Hoofdcoach Andreas Wieland opende het seizoen met een kaalgeschoren hoofd – “Bijgroeien ging het toch niet meer doen” – en Frédéric Frans was nu zijn assistent. Naast de nieuwe functie bij de eerste ploeg wordt de ex-verdediger binnenkort ook hoofdtrainer van de beloften.

De verwachte spelers trainden anderhalf uur lang. Ibrahim Alhassan sukkelt wel nog met een kwaaltje en hield het bij loopoefeningen. Een handvol jeugdspelers mocht ook meedoen. Simion Michez is voorlopig de enige echte nieuwkomer. “We hebben nog altijd voldoende kwaliteit in deze groep om een mooi seizoen te draaien”, vindt Sanusi. “We gaan hard werken tijdens de voorbereiding, zodat we er volledig staan als de competitie van start gaat.”

Nieuwe thuis

Alle trainingen zullen de komende twee seizoenen plaatsvinden in Sportcentrum Brieleke in Wommelgem. Dit om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe oefen- en jeugdcomplex aan het Universiteitsplein, al zijn die werken nog niet begonnen. Beerschot huurt op de nieuwe locatie terreinen en gebouwen van Voetbal Vlaanderen. Ternesse is er eveneens gevestigd, ook Antwerp was er in de tijd van Bölöni al te gast. “Het complex hier is heel goed verzorgd en biedt ook heel wat voordelen. Zo is alles nu gecentraliseerd, terwijl we op het Universiteitsplein vaak verplaatsingen moesten maken. Ik kijk ernaar uit om hier een mooie voorbereiding af te werken”, besluit Sanusi.

Nog dit: Beerschot zal deze zomer niet op stage gaan en doet de volledige voorbereiding in Wommelgem.

De aanwezige spelers: Bill Lathouwers, Emile Doucouré, Davor Matijas, Jan Van den Bergh, Hervé Matthys, Robbe Quirynen, Luca Meisl, Thibo Baeten, Ibrahim Alhassan, Ayouba Kosiah, Thibaud Verlinden, Henri Koide, Nökkvi Thórisson, Ryan Sanusi, Andi Koshi, Mardo Nzita, Marco Weymans, Ilias Sebaoui, Axl Van Himbeeck, Apostolos Konstantopoulos, Benjamin Kaissi, Aaron Osei Bonsu, Keano De Stobbeleir, Lukas Rocha Torres, Kobe Hosten, Jess Degenaers, Simion Michez.

Wieland (midden) met kale knikker.

