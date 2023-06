Lommel SK plukt Schotse middenvelder weg uit vijfde klasse

De rechterflankspeler, die ook als centrale middenvelder uit de voeten kan, komt transfervrij over van de B-ploeg van de Schotse recordkampioen Celtic. Het voorbije seizoen was de Schot met Zuid-Afrikaanse roots goed voor vier doelpunten en vijf assists in 41 matchen op het vijfde niveau van Schotland en de UEFA Youth League. Het papierwerk van het meerjarig contract wordt nu verder afgerond.