Prostituee uit Roeselare troggelt klant 611.000 euro af: “Hij wist waaraan hij begon”

Een prostituee uit Roeselare riskeert een jaar celstraf omdat ze een klant 611.000 euro zou hebben afgetroggeld. Volgens haar ging het om ‘sugardaten’, en wist de man waaraan hij begon. Volgens het slachtoffer sprak ze altijd over leningen, en was er van een relatie geen sprake.

De twee leerden elkaar kennen in een privébar in Waregem. “Mijn cliënt voelde zich niet goed in zijn vel en deed zijn verhaal aan mevrouw”, aldus de advocaat van de burgerlijke partij. “Al snel raakte hij in haar web gevangen. De ene keer vroeg ze geld om haar schulden af te betalen, de andere keer was het voor een borstvergroting. Ze bleef telkens om geld smeken. Deed hij dat niet, dan dreigde ze ermee zelfmoord te plegen. Een andere keer beweerde ze dat ze intieme beelden van hem zou verspreiden als hij geen geld gaf.” Als de man haar vroeg hoe ze hem zou terugbetalen, verzon ze telkens een ander verhaal.

Volgens de procureur maakte de vrouw duidelijk misbruik van de man en verklaarde ze aan de onderzoeksrechter dat ze al die tijd wist dat ze hem nooit zou kunnen terugbetalen. Haar advocaat sprak van een klassiek geval van ‘sugardaten’. “Meneer was verliefd op haar en hield ervan aandacht te krijgen van een knappe vrouw. In ruil gaf hij haar alles wat ze vroeg, en mevrouw deed op haar beurt ook dingen voor hem die hij leuk vond”, aldus de raadsman. “Er was nooit sprake van leningen. Hij wist waaraan hij begon.” De advocaat vroeg de vrijspraak voor zijn cliënte.

De rechter doet uitspraak op 25 september.