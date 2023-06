Shoppen in de goedkope Franse Auchan-supermarkt: wat koop je best wel en niet? En riskeer je geen boete bij de douane?

Handelsfederatie Comeos luidt de alarmbel dat Vlaamse consumenten door de koopkrachtcrisis meer dan ooit hun toevlucht zoeken tot Franse supermarkten. Met de Auchan van Roncq, vlak over de grens, als hét Mekka. Maar vanaf hoeveel pakken water spaar je de rit uit? Wat koop je er best én wat niet? Is dat eigenlijk wel de goedkoopste supermarkt van Frankrijk én riskeer je geen boete wanneer de douane je tegenhoudt met je wagen propvol champagne? De tien geboden voor ‘le client flamand’ van de Auchan.