“Jullie zijn beter dan Portugal”: Jonge Duivels krijgen hoopgevende boodschap vanuit onverwachte hoek

Niemand beter om de waardeverhouding voor dinsdagavond in te schatten dan Erwin van de Looi. Nederland speelde in zijn eerste twee poulewedstrijden op dit EK al tegen de Jonge Duivels en Portugal. Zondagmorgen bekeek de bondscoach in zijn hotelkamer in het Marriott Hotel ook nog eens de volledige wedstrijd van de Belgische beloften tegen Georgië, de volgende tegenstander van Oranje.

“Ik was echt heel verbaasd dat jullie die wedstrijd niet gewonnen hebben”, zegt Van de Looi. “Ik vond jullie in de eerste helft echt sterk spelen, met ook nog eens twee mooie goals. Eigenlijk veranderde er in de tweede helft weinig, maar dan valt uit het niks die goal voor Georgië. Vanaf dan is het in het stadion wel opnieuw beginnen te leven. Ik had wel het gevoel dat dat een invloed had op sommige spelers. Bij 1-2 kreeg De Ketelaere daar nog een grote kans op de counter… (blaast) Die zal toch ook niet lekker geslapen hebben.”

Van de Looi. — © Getty Images

“Technisch sterk team”

Wat mogen we dinsdagavond verwachten van Portugal? “Geen erg fysieke ploeg”, aldus Van de Looi. “Het is een vrij voetballend en technisch team. Ze spelen met twee spitsen. Tegen ons waren dat Neto en Silva. Goeie spelers. Vooral die Neto zoeken ze vaak. Ik vond het allemaal niet spectaculair, maar toch is het lastig spelen tegen ze. Ze hebben iets waardoor ze altijd in de wedstrijd blijven. In de zestien meters zijn ze bijvoorbeeld wel sterk. Ze verdedigen goed, waardoor ze weinig weggeven. Aanvallend zijn ze dan weer heel efficiënt. Maar eerlijk? Volgens mij zijn jullie beter.”