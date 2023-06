“We kunnen de veiligheid op bloedhete dagen niet meer garanderen”: burgemeester van Knokke-Heist smeekt om extra politieversterking na nieuwe zomerdag vol overlast

Hij is het kotsbeu. “De overlast in onze gemeente op bloedhete dagen loopt de spuigaten uit. Diefstal bij lokale handelaars, jonge meisjes die worden lastiggevallen, verkeerd parkeren: het is niet meer normaal. Wanneer zo’n topdag aanbreekt, gaan alle alarmbellen af bij onze handelaars en inwoners.”

Piet De Groote (Gemeentebelangen), burgemeester van Knokke-Heist, zag afgelopen zondag nogmaals hoe de fiere gemeente werd ingepalmd door baldadige bezoekers die “lak hebben aan de regels en zich alles permitteren”, aldus De Groote. Hij wil dat er iets gebeurt op federaal vlak.

Invasie

Afgelopen vrijdag stuurde hij nog een persbericht de wereld in. “Zomers weekend, iedereen paraat!”, verwijzend naar tienduizenden toeristen die zich opmaakten voor een dagje in Knokke-Heist. Alsof een invasie werd voorbereid. Er werd nog nét niet gevraagd om ramen en deuren dicht te timmeren.

LEES OOK. Extra politie tegen ‘baldadige toeristen’ in Knokke: “Maar overlast is méér dan blote bovenlijven”

“De lokale politie en het gemeentebestuur hebben een specifieke procedure ontwikkeld om op zulke topdagen extra mensen en middelen in te zetten, maar ook om specifieke opdrachten uit te voeren”, klonk het toen.

Vooral Noord-Franse bezoekers veroorzaken al jaren ergernis. “Bepaalde doelgroepen zorgen voor ergernis”, liet korpschef Steve Desmet vorige week al optekenen. Hij kondigde toen extra blauw aan op straat tijdens toeristische topdagen, maar ook dat heeft natuurlijk z’n limieten.

Geen verschil

De federale politie stuurt al jaren extra mensen naar de kust tijdens de zomermaanden, maar dat is volgens De Groote een druppel op een hete plaat. “Wanneer het hier 30 graden wordt, lopen hier 100.000 mensen in plaats van 30.000 inwoners rond”, legt hij uit. “Vier extra agenten gaan dan het verschil niet maken. Ik smeek om federale politieversterking. Meer zelfs: we willen er voor betalen. Want momenteel kan ik de veiligheid op zo’n tropische dagen niet meer garanderen.”

Hoeveel extra agenten hij dan wenst? “Die inschatting moet de politie maken, en daar zijn ze mee bezig”, klinkt het.

De Groote maakt de vergelijking met een voetbalwedstrijd. “Tijdens een risicomatch staan probleemloos tweehonderd agenten klaar. Wel: wij spelen hier wékelijks zo’n risicowedstrijd. Als er dan drie verkeersongevallen op hetzelfde moment gebeuren, wordt ons korps al gekortwiekt. Waarom zou ik nog mensen naar opdrachten buiten onze gemeente sturen, als we zélf amper hulp krijgen?”

Regels bestaan niet meer

De federale politie stuurt deze zomer alvast 28 agenten naar de kust, en bij grote incidenten staat de reserve nog klaar. Daar werd eerder al over gecommuniceerd. Maar de burgemeester van Knokke-Heist vindt dat veel te weinig. “Omdat de toegangsregels voor recreatiedomeinen enorm verstrengd zijn, trekt een bepaald publiek dan maar naar de kust”, weet De Groote. “En hier kan blijkbaar alles, want regels bestaan niet meer. Dit kan gewoon niet meer. Onze mensen bij de lokale politie doen ondertussen het nodige om die versterking te krijgen: die lijn staat ondertussen open.”