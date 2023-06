“Als je een tikje al een klap kunt noemen”: rechter beveelt internering van man die zijn moeder (90) blauw oog mepte

Op 31 maart stond J.V. aan de deur van zijn moeder in Gistel. De man is al vele jaren dakloos en op de dool. Uit medelijden liet de 90-jarige, hulpbehoevende vrouw haar zoon binnen. Maar daags nadien ging V. compleet door het lint en gaf hij zijn moeder zonder enige reden een vuistslag in het gezicht. Het was de thuisverpleegster die ’s anderendaags vaststelde dat de vrouw een blauw oog had.

Talloze veroordelingen

Tijdens zijn verhoor ontkende J.V. aanvankelijk de slagen, maar uiteindelijk gaf hij ze toch toe. Al minimaliseerde hij de feiten wel. “Als je een tikje al een klap kunt noemen, amai zeg”, zei hij, terwijl hij meermaals met de slappe hand een slagbeweging maakte om te tonen hoe hij tewerk ging. Op zijn proces beweerde V. dat zijn moeder een blauw oog opliep door een val.

J.V. heeft een zwaar strafblad met talloze veroordelingen voor de politierechtbank. Hij liep ook al correctionele veroordelingen op, onder meer voor intrafamiliaal geweld. In juni 2020 kreeg hij twintig maanden voorwaardelijke celstraf voor belaging en woonstschennis ten aanzien van zijn moeder, die in angst leeft voor haar zoon. In februari 2021 werd het probatie-uitstel herroepen.

Niet welkom in instelling

De beklaagde kampt met zware psychische problemen en is honderd procent invalide. Hij heeft psychiatrische hulp nodig, maar door de grote overlast die hij veroorzaakt wil geen enkel ziekenhuis of instelling hem opnemen. Volgens de gerechtspsychiater is de man geestesgestoord ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik. Hierdoor is de kans dat hij nieuwe misdrijven pleegt groot.

Aan zijn moeder moet J.V. 500 euro schadevergoeding betalen.