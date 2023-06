Krijgt RWDM straks een tijdelijk transferverbod?

RWDM is de nieuwkomer in eerste klasse, maar veel transfers heeft de promovendus nog niet gerealiseerd. De optie in het huurcontract van Alexis De Sart werd gelicht en er is interesse in Pierre Dwomoh van Antwerp, maar het zou kunnen dat de Brusselse club straks een tijdelijk transferverbod krijgt.

De licentiecommissie volgt de dossiers van diverse profclubs op. Vanmorgen moesten onder meer RWDM, Standard… verschijnen voor de commissie in Tubeke in het kader van de maandelijkse financiële opvolging. Daar werd geconstateerd dat RWDM nog een bedrag van 605.000 euro moet aan KV Oostende voor Mickaël Biron en dat die betalingstermijn vervallen is. De Brusselse club nam de spits vorige zomer voor 2,5 miljoen euro over van KVO en dat was in schijven te betalen, maar met die 605.000 euro komen ze voorlopig niet over de brug.

Heeft dat straks gevolgen en wordt de transferactiviteit van RWDM ‘on hold’ gezet tot die betaling in orde gebracht is? Die kans is reëel. Dat zou wel erg opvallend zijn, want de Amerikaanse eigenaar John Textor is rijk en heeft grootse ambities. RWDM vaart sowieso zijn eigen koers, want vorige week toen alle leden van de Pro League samenkwamen blonk ook één profclub uit in afwezigheid: RWDM.