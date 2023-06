DE INSIDER. De zaak-Lahbib: “Ik weet echt niet of we tegen eind deze week nog een regering hebben”

Minister Hadja Lahbib (MR) wordt vanavond op de rooster gelegd in de Kamer. Maar waarom is deze zaak nu toch geëscaleerd? Wie heeft er baat bij een val van de regering? En wat heeft het “fysieke incident” tussen Vandenbroucke en Van Quickenborne ermee te maken? “Er zijn partijen die denken: vervroegde verkiezingen? Laat maar komen”, zeggen hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en chef politiek Hannes Heynderickx in onze actuapodcast De Insider.