Leerkracht hout Sven Arys is leraar van het jaar: “Alsof je trapje lager staat als je met je handen werkt”

“De misvattingen over praktijkonderwijs zijn helaas taai: in de brede maatschappij, maar net zo goed in het onderwijs zelf”, zegt Sven. “Al jaren hoor ik dat elke onderwijsvorm respect verdient. En toch blijven we maar spreken over afzakken. Alsof je een trapje lager staat als je met je handen werkt.”

De verkiezing van de leraar van het jaar van onderwijstijdschrift Klasse stond deze keer in het teken van het tso- en bso-onderwijs. Het praktijkonderwijs heeft vaak een negatief imago, maar dat beeld wil het tijdschrift doorbreken door een praktijkleraar in de bloemetjes te zetten.

Symbolische winnaar

Klasse ontving liefst 18.000 nominaties, een evenaring van het vorige recordjaar. Uit al die nominaties koos Klasse één symbolische winnaar. Sven staat al 18 jaar voor de klas en werd massaal genomineerd door zijn leerlingen en door collega’s. “Ik voel hoe fier meneer Arys is nu ik mijn opleiding afrond”, zegt leerling Jason Vermeulen. “Hij gelooft echt in ons, geeft ons een enorme boost. Een leraar met een hart voor hout en een hart van goud.”

Sven ontving maandag een gepersonaliseerd chocoladestuk van collega-stielman Dominique Persoone. Ook onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) feliciteerde hem. “Met de titel ‘Leraar van het Jaar’ willen we de schijnwerpers richten op alle leraren die net als Sven de lat hoog leggen en hun leerlingen de nodige beroepstrots meegeven”, zegt Weyts.

LEES OOK. ONDERWIJZER. Bekijk hier hoe de scholen in jouw buurt scoren: hoeveel C-attesten reiken ze uit en hoeveel leerlingen halen later hoger diploma?