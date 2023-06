“Geen verrassing”: 400 kandidaat-overnemers melden zich voor 128 Delhaize-winkels

Er hebben zich 400 kandidaten aangemeld voor de overname van de 128 Delhaize-winkels. Volgens zakenkrant L’Echo werd aan de vakbonden meegegeven dat het zou gaan om acht winkels per week. De hele operatie zou dan in januari volgend jaar afgerond moeten zijn. Delhaize ontkent de berichten.

Het ziet ernaar uit dat Delhaize zijn plannen met een stormram doorzet. In september loopt de zogenaamde CAO 32bis af, en staat de winkelketen niets nog in de weg om haar winkels te verzelfstandigen. En daarvoor hebben zich al 400 kandidaten gemeld, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Voor elke Delhaize is er zeker één kandidaat-overnemer en voor 90 procent van de winkels zijn er zelfs minstens twee kandidaten. Wij zijn nu met die mensen in gesprek. Dat zijn onderhandelingen die tijd nodig hebben en die lopen.”

Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo zou Delhaize in september starten met de hele operatie. Aan acht winkels per week zou elke winkel tegen januari 2024 een zelfstandige uitbater moeten hebben. Delhaize ontkent echter dat dit ter sprake is gekomen op de ondernemingsraad. “Het ging om een gewone ondernemingsraad, daarin worden de normale dagelijkse zaken besproken en niet de toekomstplannen van Delhaize. Het is een schande dat de directie de toekomstplannen agendeerde”, stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Heel wat vakbondsafgevaardigden waren niet aanwezig op die ondernemingsraad, aangezien er nog een ander syndicaal overleg op de agenda stond.

Flexibiliteit

Vakbonden en de Delhaize-directie staan al sinds 7 maart neus tegen neus en lijken nog geen millimeter opgeschoven. Ook nu nog wordt er in diverse Delhaizes, onder andere in Antwerpen, geregeld het werk neergelegd. De situatie liep zodanig uit de hand dat bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) een bemiddelaar aanstelde, maar ook die kon na verschillende pogingen nog geen steen verleggen.

LEES OOK. Bij Delhaize in Berchem staken ze weer, nu arrest verlopen is: “Bij zijn volgende bezoek trakteren we de deurwaarder op koffie” (+)

Maar dat heeft Delhaize eigenlijk ook niet nodig, met de zomer in aantocht valt sowieso het overleg stil en vanaf september kunnen ze het aangekondigde plan verderzetten. “Het verbaast me alleszins niet dat er zoveel kandidaat-overnemers zijn”, zegt retailexpert Stefan Van Rompaey. “Zelfstandige Delhaize-ondernemers doen het wel degelijk goed. Ze hebben minder last van die prijzenslag, hebben veel meer flexibiliteit en ruimere openingsuren en een minder zware loonkost. Er zullen er zeker al wel langer hebben uitgekeken om hun vestigingen uit te breiden, ook voor de zoon of dochter die mee in de zaak zou willen stappen.” Delhaize heeft daarenboven ook veel ervaring met het begeleiden van zo’n zelfstandige uitbater. “Dus het kan relatief snel gaan.”