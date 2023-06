Wie rookt in straal van vier meter rond speeltoestel, riskeert hier boete tot 250 euro

In Oostende mag je voortaan op geen enkele van de 61 speelpleinen nog roken. Om daarop de te kunnen handhaven indien nodig, werd de stedelijke verordening aangepast. Om dat juridisch af te kunnen dwingen werd een afstand van vier meter binnen het speeltoestel gehanteerd. “Het belangrijkste is dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen spelen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

De invoering van het algemeen rookverbod op speelpleinen komt er in het kader van de charter ‘Generatie Rookvrij’. Op die manier engageert de stad zich om kinderen, geboren in 2019 of later, te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. Naast de 61 speelpleinen op het grondgebied van Oostende, werden ook nog enkele andere locaties gekozen waar veel kinderen komen.

Straal van vier meter

“In het begin gaan we vooral sensibiliseren”, zegt schepen van Vrije Tijd en Jeugd, Bart Plasschaert (CD&V). “Maar na verloop van tijd zullen we handhaven indien nodig. Dat zal gebeuren door gemeentelijke vaststellers.” (Lees verder onder de foto)

Voortaan geldt er een algemeen rookverbod op de 61 speelpleinen in Oostende. — © Jeffrey Roos

De aangepaste stedelijke verordening wordt maandagavond aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin staat dat de publiek toegankelijke speelpleinen die opgenomen zijn in de stedelijke lijst van speelpleinen met rookverbod, het verboden is te roken of te vapen in een straal van vier meter rond de speeltoestellen. Dat laatste is belangrijk om een eventuele GAS-boete juridisch te kunnen afdwingen. Inbreuken op de bepaling kunnen bestraft worden met een GAS-boete van maximum 250 euro voor meerderjarige overtreders. Minderjarigen vanaf 14 jaar riskeren een boete van maximum 175 euro. De meeste steden en gemeenten die het charter ondertekenen, spelen een sensibiliserende rol. Oostende gaat dus effectief handhaven.

Effectieve strategie

“Het doel is om preventief sigarettenverslaving tegen te gaan”, legt schepen van Welzijn, Natacha Waldmann (Groen), uit. “Het is bewezen dat in landen waar rookvrije wetgeving goed wordt toegepast, de blootstelling aan tweedehandsrook daalt met tachtig tot negentig procent. Wettelijke rookverboden zijn dus effectieve strategieën om roken te verminderen.”