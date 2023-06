Basisvaccinatieschema voor kinderen wordt aangepast

Voor meningokokken kregen baby’s tot nu toe op vijftien maanden een vaccin dat beschermt tegen meningokokken van variant C. Vanaf juli zal dit vaccin vervangen worden door een combinatievaccin dat beschermt tegen meningokokken van de varianten A, C, W en Y.

Een meningokokkeninfectie is een ernstige bacteriële ziekte die hersenvliesontsteking, hersenontsteking of bloedvergiftiging (sepsis) kan veroorzaken. De uitbreiding van het vaccin komt er na een advies van de Hoge Gezondheidsraad, nadat duidelijk werd dat besmettingen met de ziekte veroorzaakt door de varianten W en Y waren toegenomen in de jaren voor de coronapandemie.

Zoals de andere vaccins in het basisvaccinatieschema gaat het niet om een verplicht vaccin, maar is vaccinatie wel sterk aanbevolen. Het vaccin, dat gratis is, kan door artsen en andere vaccinatoren vanaf juli besteld worden. Rekening houdend met een minimale levertermijn na bestelling zullen de eerste vaccinaties dan een paar dagen later plaatsvinden, dus vanaf 5 of 6 juli, zegt Joris Moonens van het Departement Zorg.

Een tweede wijziging in het basisvaccinatieschema is dat de tweede inenting tegen mazelen in plaats van in het vijfde leerjaar, nu in het vierde leerjaar zal gebeuren. De vaccinatie verschuift dus van de leeftijd van 10 naar 9 jaar. Deze dosis wordt meestal gegeven via het CLB tijdens een medisch consult op de school.

De wijziging komt er na een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het eerste vaccin tegen mazelen of rubella krijgen baby’s op de leeftijd van 12 maanden.