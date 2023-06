Jongen (16) tijdlang in levensgevaar na steekpartij in Merksem: twee minderjarigen gearresteerd

In de buurt van het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem is zondag een 16-jarige jongen neergestoken na een uit de hand gelopen discussie. Het slachtoffer verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar zou inmiddels aan de beterhand zijn. Twee minderjarigen werden gearresteerd.

Het steekincident gebeurde zondag in de buurt van het ZNA Jan Palfijn in Merksem. Een discussie tussen minderjarigen liep uit de hand, waarna er plots iemand een mes uithaalde en een minderjarige (16) neerstak. De jongen werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse en de Antwerpse politie stelde een perimeter in. “Er werden twee minderjarigen gearresteerd”, zegt Kato Belmans, woordvoerster van het Antwerps parket. “De jongste van de twee is vandaag, maandag, voorgeleid bij de jeugdrechter. De ander is, na verhoor, mogen beschikken.”

De precieze omstandigheden worden nog volop onderzocht. Ook het 16-jarige slachtoffer zou inmiddels niet meer in levensgevaar verkeren.