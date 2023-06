De motor moet groter en daarom kent Anderlecht “de zwaarste voorbereiding ooit”, maar wat houdt dat in?

De topvierclubs beginnen nu te trainen, maar Anderlecht is al dik twee weken bezig. De coach kondigde “de hardste voorbereiding ooit” aan, maar wat houdt dat nu precies in? Navraag leert ons dat het geen marathontrainingen betreft, maar wel lange, doelgerichte oefensessies om de spelers fysiek sterker te maken. Bij Felice Mazzu lag de nadruk op intensiteit, bij Brian Riemer is uithoudingsvermogen van kapitaal belang.