Jeugdbeweging kan trein niet op ondanks gereserveerde plaatsen: “Blijkbaar is het niet ‘evident’ om grote groepen te vervoeren”

Een leuke uitstap naar zee eindigde afgelopen zondag met een valse noot voor de KLJ van Haasdonk. De groep had plaatsen voor een honderdtal leden gereserveerd, maar in Oostende konden ze de trein huiswaarts niet op en moesten er twee uur lang in de warmte wachten. “Ze zeiden dat het voor de NMBS ook niet evident is om zulke grote groepen te vervoeren.”

Elk jaar trekken de jongens en meisjes van KLJ Haasdonk eind juni naar zee met de hele groep. Ook zondag stonden een honderdtal jongeren klaar met knapzak en zwembroek om verkoeling te zoeken op het strand van Oostende. De leiding heeft ervaring met zo’n volksverhuizing en boekte ruim op voorhand zo’n honderd tickets, met bijhorende plaatsen.

Bij vertrek aan het station van Beveren bleek dat KLJ Haasdonk niet de enige groep was met het plan om naar zee te gaan, en moesten enkele andere groepen al wachten op een volgende trein. “Enkel de groepen die gereserveerd hadden mochten plaatsnemen op de trein, wat ons een eerlijke gang van zaken leek”, zegt hoofdleider Linus Stuer. “We konden onze weg richting zee dus gewoon verderzetten op onze gereserveerde plaatsen en gingen ervan uit dat het op de terugweg ook wel zo zou lopen.” (Lees verder onder de foto)

De leiding moest extra water voorzien om de vertraging door te komen. — © IF

Na een ontspannende, maar zeer warme dag op het strand trok de groep ruim op voorhand naar het treinstation van Oostende. Daar troffen ze een overvol perron aan vol andere groepen die ook huiswaarts wouden keren. “We vroegen de conducteur waar onze plaatsen waren op de trein”, zegt leider Linus.

“Maar de treinbegeleiders hadden de reservatiestickers met onze naam op nog in de hand en hadden onze stoelen dus nog niet voorbehouden, waardoor die al ingenomen waren door andere groepen. Zowel mensen van Securail als de conducteur zeiden ons toen dat het voor de NMBS ook niet evident is om zulke grote groepen te vervoeren, en dat wij daar rekening mee moeten houden. Maar is dat niet juist de hele clou van openbaar vervoer?”

Deuren gesloten

Na tientallen minuten overleg sloten de deuren van de trein zich voor de neus van de Haasdonkse jongeren. Intussen zaten alle leden in de warmte te wachten op een volgende trein, en zorgde de leiding voor water.

“Zo’n twee uur lang hebben we er uiteindelijk gezeten, maar we zijn uiteindelijk toch thuis geraakt op een schappelijk uur. Volgend jaar gaan we wellicht terug naar zee, en zullen we opnieuw onze plaatsen reserveren zoals het hoort. We willen trouwens alle andere jeugdbewegingen oproepen om hetzelfde te doen, zodat de NMBS weet hoeveel mensen het kan verwachten op zo’n drukke dagen. En hopelijk valt een soortgelijke situatie dan niet meer voor.” (Lees verder onder de foto)

De leden moesten zo’n twee uur wachten op het perron in Oostende, nadat ze twee treinen moesten laten gaan ondanks hun reservatie. — © IF

De woordvoerder van NMBS Bart Crols bevestigt dat KLJ Haasdonk hun tickets op een correcte manier heeft gereserveerd en slaat mea culpa. “Onze klantendienst zal contact opnemen met het om de situatie proberen recht te zetten”, aldus Crols. Hij voegt er nog aan toe dat groepen vanaf vijftien personen kunnen reserveren en beroep kunnen doen op een voordeeltarief.