Union gaat vol voor Argentijnse verdediger Kevin Mac Allister, broer van een wereldkampioen

Mac Allister is een 25-jarige Argentijn, ook al doet zijn naam anders vermoeden. Maar Kevin is de oudere broer van Alexis (24), die vorig jaar wereldkampioen werd en intussen een transfer naar Liverpool versierde, en beiden hebben via hun vader Ierse roots. Mac Allister, die ook al geregeld rechtsback speelde, komt uit de opleiding van Argentinos Juniors, waar hij in 2016 zijn debuut maakte en intussen dus zeven jaar actief is, op een jaartje huur aan Boca Juniors na. Anno 2023 vindt de verdediger het echter tijd om net als zijn broer een avontuur aan te gaan in Europa. Alexis belandde destijds bij Brighton en Kevin kan nu dus naar zusterclub Union. De Brusselaars zijn volop bezig om de transfer rond te krijgen. De speler heeft een afkoopsom, maar er moest wel worden gepraat over de betalingsmodaliteiten.