Nils De Wilde enige nieuwkomer op eerste training van Cercle Brugge, dat voor hete transferzomer staat

Er zijn geen seizoenen meer. Zeker niet in het voetbal, waar de ene ploeg nog volop meedoet voor de prijzen en de andere alweer met de voorbereiding start. Voor Cercle Brugge duurde het vorige seizoen eens extra lang, maar niemand die daar om gaf. “Hoe hoger het niveau en hoe meer top je speelt, hoe minder vakantie. Maar drie weken is toch mooi”, aldus Carlos Avina.

Zelf trok de sportief directeur een kleine drie weken naar zijn thuisbasis is Mexico, maar ook daar was het dag in dag uit bellen, mailen en onderhandelen. “Gelukkig was er het tijdsverschil, zodat ik toch nog een beetje kon genieten”, grijnsde Avina.

Hij trok in de dode periode Nils De Wilde (RSCA Futures) en Maxime Delanghe (Lierse Kempenzonen) aan en liet Charles Vanhoutte naar Union vertrekken. Een goede zaak voor alle partijen, zo blijkt. “Charles was toe aan iets anders en wilde absoluut weg. Hij lag ook nog maar één jaar onder contract, maar toch vingen we een mooie som.”

Onder meer sportief directeur Carlos Avina, CEO Alexander Vantyghem en voorzitter Thomas Tousseyn woonden de eerste training bij. — © Rudy Declerck

Union betaalde ruim 1 miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder. Knap onderhandeld van Avina, die er alle lof voor kreeg van de nieuwe CEO Alexander Vantyghem, ook aanwezig op de eerste training. “Toen ik voor Charles 1 miljoen inschreef in de Forecast, geloofden ze mij niet”, aldus Avina. “Ik was echter zeker en hield voet bij stuk. Ik ben blij dat het gelukt is.”

Nog geen bod op Olivier Deman

Qua inkomende transfers kan het dé zomer van Cercle worden. Ook Leo Lopes, Jesper Daland en Ayase Ueda zijn zware targets op de markt en moeten straks minstens 10 miljoen euro opleveren. Avina geeft toe dat hij zich op dat drietal concentreert, maar mogelijk zijn er ook kapers op de kust voor kersvers Rode Duivel Olivier Deman. Racing Genk zou belangstelling hebben gehad, maar trok intussen Kayembe aan. Avina ontkent ook dat er ooit een bod binnenkwam voor Deman, die wel op de radar van enkele Belgische topclubs en meerdere Italiaanse teams staat. Net als Siquet en Daland krijgt Deman na de laatste match op het EK U21 nog zeven dagen vakantie alvorens weer op training verwacht te worden. Kévin Denkey en Ayase Ueda zouden tegen het weekend terugkeren. Die laatste huwde afgelopen weekend en zou nog niet direct kunnen aansluiten omdat hij last heeft van een lichte blessure.

Deze week wordt in Brugge getraind, op dinsdag en donderdag twee keer. Op zaterdag is er dan de onderlinge oefenpartij van twee keer 22,5 minuten. De opbouw is dus volop bezig. Trainer Miron Muslic keerde zaterdagavond al terug uit Oostenrijk en liet de zomerse en snikhete zondag aan zich voorbijgaan. Hij stippelde met zijn staf het hele programma van de voorbereiding uit. Zo vertrekt Cercle zondag op zomerstage naar het Franse Evian-les-Bains, waar volgende week vrijdag geoefend wordt tegen Servette Genève.

Nils De Wilde liet een gretige indruk. — © Rudy Declerck

Omdat Maxime Delanghe (net als Olivier Deman) nog op het EK voor beloften vertoeft, was Nils De Wilde zoals aangekondigd de enige nieuwkomer op de eerste training van Cercle. De middenvelder is afkomstig uit Hamme en voetbalde acht jaar voor Anderlecht. Vorig seizoen kwam hij in 27 matchen in actie voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. De Wilde scoorde als centrale middenvelder één keer en leverde twee assists af. Hij liet een gretige indruk tijdens zijn eerste groen-zwarte training. “Dit is voor mij een belangrijke stap en een heel grote uitdaging”, zei De Wilde, die werd aangeworven met het oog op de toekomst.

AS Monaco stuurde wingback Semedo al richting Brugge, maar er zijn nog drie anderen op komst. “Er is wat lichte vertraging omdat er nog geen nieuwe trainer is bij Monaco (na het ontslag van Philippe Clement, red.) en men eerst zijn advies en akkoord wil afwachten”, besloot Avina.