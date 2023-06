IN BEELD. SK Beveren trapt voorbereiding op gang met twee nieuwkomers én Barry (al lijkt de kans klein dat hij blijft)

Onder het toeziend oog van CEO Antoine Gobin, sportief directeur Tom Van den Abbeele en de vaste kern fans werkte SK Beveren maandag de eerste training van het nieuwe seizoen af. Na een uitgebreide opwarming met enkele fysieke oefeningen speelden de spelers vooral wedstrijdjes op balbezit. Mathis Servais was naast enkele beloften de enige nieuwkomer die we op het oefenveld te zien kregen. Gabriel Kyeremating (ingegroeide teennagel) werkte individueel. Net als Louis Verstraete. Pieter-Jan Monteyne, vorig seizoen assistent, zal dit jaar niet meer op de bank zitten. Opvallende afwezige: Lucas Ribeiro Costa. Navraag leerde dat de Braziliaanse aanvaller de toestemming had gekregen om een paar dagen langer in zijn thuisland te vertoeven. In principe sluit hij later deze week aan op training, al lijkt de kans groot dat hij de deur achter zich dichttrekt. “Hij heeft zijn zinnen op een transfer gezet”, verduidelijkt kersvers sportief directeur Tom Van den Abbeele. “Alle jongens die zich vorig seizoen in de kijker hebben gespeeld, kunnen rekenen op interesse. Dat is flaterend voor hen én voor de club.” (Lees verder onder de foto)

© EWT

Mbokani geen prioriteit

Thierno Barry tekende maandag wel present. De topschutter en beste speler van het seizoen is grof wild op de transfermarkt, maar ligt voorlopig nog onder contract in het Waasland. “Er is veel interesse, zowel uit binnen- als buitenland”, vervolgt Van den Abbeele. “Of we hem kunnen houden, hangt af van de biedingen. Als een ploeg tegemoetkomt aan onze vraagprijs, is de kans klein dat hij blijft. Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten. Jammer dat we niet gepromoveerd zijn, dan kon hij die hier zetten. Met Mbokani houden we contact, maar hij is momenteel geen prioriteit.”

Met het vertrek van Kevin Hoggas en Dieumerci Mbokani (beiden einde contract) en het mogelijke vertrek van Barry en Ribeiro Costa, zou geel-blauw in één klap wel eens flink wat aanvallend geweld kunnen verliezen. “We hebben vorig seizoen gigantisch veel doelpunten gemaakt”, vertelt trainer Wim De Decker, die tevreden terugblikt op de eerste training. “Dat willen we nu zo goed als mogelijk opvangen. Of dat makkelijk gaat worden? Neen, al is het niet onmogelijk. Kijk bijvoorbeeld maar naar Barry vorig seizoen.” (Lees verder onder de foto)

© EWT

In elke linie versterking verwacht

De Wase club zoekt vooral versterking in de aanval, al wordt er in elke linie wel versterking verwacht. Met Sheldon Bateau en Taofeek Ismaheel (vorig seizoen op huurbasis) is de club momenteel in gesprek om een verlengd verblijf in Beveren te verzekeren. “Er ligt nog flink wat werk op de plank, zoals bij elke ploeg”, blijft De Decker rustig. “We hebben nog even tijd, al mogen we niet te lang wachten. We hebben ons huiswerk gemaakt. Maar verwacht niet dat de kern binnen twee weken klaar is. Hoe minder spelers we op het laatste moment moeten inpassen, hoe beter. Met Vukotic en Van Damme zijn er spelers met grinta en maturiteit vertrokken in de centrale as. Hun vertrek moeten we zien op te vangen.” Zaterdag speelt Beveren zijn eerste oefenmatch van het seizoen tegen KV Kortrijk.

De aanwezige spelers: Beau Reus, Brent Gabriël, Jorn Brondeel, Jakov Filipovic, Alexander Corryn, Dries Wuytens, David Hrncar, Malick Fall, Louis Verstraete, Everton Luiz, Sander Coopman, Gabriel Kyeremateng, Thierno Barry, Mauro Trari, Jerome Ngom Mbekeli, Mathis Servais, Mathis Beniest, Amine Belhadj, Fabio Rietdijk, Yao Kipre Anicet, Huseyin Erturck, Bilal Talal, Kemo Soumahoro en Nadir El Majdoub.