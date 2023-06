Vlaamse campagne tegen cocaïne voor mensen met “hoge werk- en prestatiedruk”

Werk je in een sector die bekendstaat om het cocaïnegebruik, of ga je geregeld uit? Dan krijg je binnenkort wellicht afradende filmpjes over cocaïne te zien in je tijdlijn op sociale media.

De filmpjes maken deel uit van een campagne die het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) opzetten om de alsmaar stijgende tendens van cocaïnegebruik in Vlaanderen te keren.

De campagne bestaat uit filmpjes die je doorverwijzen naar Druglijn.be/coke, de website van het VAD. Je krijgt ze te zien door gepersonaliseerde advertenties voor “mensen met bepaalde interesses en beroepen” via sociale media en voor wie via Google zoekt naar (informatie over) cocaïne.

Drie profielen

Op welke beroepsgroepen en interessevelden de advertenties gericht zijn, willen ze bij het kabinet en VAD niet zeggen. Ze kunnen wel kwijt dat de campagne zich richt op “drie profielen van cocaïnegebruikers, met drie belangrijke motivaties om te gebruiken”. Het gaat dan om “kunnen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, plezier verhogen in het uitgaansleven en als manier om met problemen om te gaan.”

Een algemene campagne met tv-spotjes of affiches aan de bushokjes komt er niet. “Dan zouden we volgens VAD een tegengesteld resultaat krijgen omdat het cocaïne nog verder zou normaliseren”, zegt Crevits. “Mensen die geen cocaïne gebruiken en dat in hun omgeving ook niet zien doen, gaan zich stilaan een uitzondering voelen.”

Stijgend gebruik

Want het druggebruik zelf stijgt wel degelijk, zo blijkt uit de cijfers. In de gespecialiseerde centra worden dubbel zo veel mensen behandeld voor een cocaïneverslaving als tien jaar geleden, zegt VAD. En eerder bleek al uit Europese cijfers dat de hoeveelheid cocaïne in het Antwerpse en het Brusselse rioolwater fors aan het stijgen is. Ook dat is een teken van stijgend gebruik.

Er werd in 2022 een recordvangst cocaïne onderschept in de Antwerpse: net geen 110 ton. In de stad ontploften er granaten en sloegen de kogels in, gerelateerd aan geweld tussen drugsbendes. Maar “naast de grote aandacht en de vele middelen die gaan naar veiligheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om aandacht te hebben voor het welzijn van de mensen die cocaïne gebruiken”, zegt Crevits.