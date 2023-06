Onderhandelingen over klimaat- en energieplan zitten muurvast

Na de moeizame onderhandelingen over de natuurherstelwet, buigen de verschillende ministers van Leefmilieu in ons land zich nu over een nieuw, maar even netelig klimaatdossier: de opstelling van het nationale energie- en klimaatplan. Daarin moet België haar plannen verzamelen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Concreet wil Europa dat België 47 procent minder CO₂ uitstoot tegen 2030.

Maar de onderhandelingen tussen de verschillende regeringen over het Belgische klimaat- en energieplan zitten muurvast. Waar Wallonië, Brussel en de federale regering maatregelen nemen om de Europese norm van 47 procent te halen, heeft Vlaanderen besloten om de lat op slechts 40 procent te leggen. Nochtans zal Europa de uitstootrechten van alle extra CO₂ doorrekenen aan de lidstaten. Voor ons land zou die boete oplopen tot ongeveer 1 miljard euro. Vlaanderen is bovendien niet van plan om bij te dragen aan die factuur. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) kijkt daarvoor naar de federale regering, die de doelstellingen aanvankelijk goedgekeurd heeft. Wie z’n gat verbrandt, moet op de blaren zitten, is haar redenering.

Oplopende kosten

Maar dat is niet naar de zin van de groene ministers uit de andere regeringen. “Vooroplopen in energie- en klimaatambities rendeert het meest”, klinkt het bij federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Zij vreest dat de aanpak van Demir de kosten zal doen oplopen. Want het geld dat België uitgeeft aan boetes, kan het ook niet investeren in nuttige maatregelen.

Of België haar klimaat- en energieplan effectief zal voorstellen bij Europa, is nog maar de vraag. De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) wil het klimaatplan niet indienen als Vlaanderen haar ambities niet opschroeft. Als België dit plan in eerste zit indient bij Europa, zijn we sowieso gebuisd, klinkt het bij hem.

Maar Demir houdt voet bij stuk. “Dat de andere regeringen er een ander standpunt op nahouden, is geen enkel probleem”, zegt ze. “Maar dat ze weigeren het Vlaamse klimaatplan te aanvaarden en het mes op de keel zetten van de Vlaamse democratie, is ongezien. We gaan het Ecolo-programma niet uitvoeren. Dat zal ook niet snel veranderen.” En zo is een nieuwe patstelling in het Belgische klimaatbeleid in de maak.