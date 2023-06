Minister Hadja Lahbib (MR) gaat door het stof, maar coalitiepartners laten haar spartelen

Voor de “onduidelijkheid” die ze had veroorzaakt, voor de “misverstanden en de onzuiverheden” waarmee ze zich had uitgedrukt en ook voor de “heftigheid” van haar eerste reacties. Voor al die zaken heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zich dan toch verontschuldigd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Over de grond van de zaak bleven die excuses uit. En dat ze gelogen heeft, ontkende ze met klem.

Lahbib moest vechten voor haar politiek overleven na de visakwestie rond de burgemeester van Teheran en zijn gevolg. Twee keer al had ze de kans om een knieval te maken in het parlement. De eerste keer schoof ze alle verantwoordelijkheid af op toenmalig Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit), de man die de Iraniërs officieel uitnodigde. De tweede keer had ze de steun van premier Alexander De Croo (Open VLD), die netjes voordeed hoe ze er zich vanaf kon maken. Lahbib volgde zijn voorbeeld niet.

Regeringscrisis

Het mondde uit in een ware regeringscrisis. De linkse coalitiepartners wilden niet met Lahbib verder zolang ze niet door het stof ging. Haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez ging als vanouds stevig in de tegenaanval, wat de zaak alleen maar erger maakte. Hij dreigde zelfs met de val van de regering als Lahbib moest beschikken. Uiteindelijk besliste de meerderheid om Lahbib nog eens een kans te geven, die ze voor een stuk greep. MR stuurde de grote kanonnen het veld in. Zelfs de voorgangster van Lahbib, Sophie Wilmès, sprong in de bres. Maar het was niet genoeg. Zeker niet voor PS.

LEES OOK.Dit zijn de mogelijke scenario’s nu de toekomst van de federale regering aan een zijden draadje hangt

Kamerlid Malik Ben Achour bleef erbij dat Lahbib gelogen had in het parlement over het advies dat ze gevraagd had bij OCAD, het orgaan dat het dreigingsniveau moet inschatten. Dat was er pas gekomen nadat de visa waren afgeleverd. “Dat blijft op uw conto staan”, zei hij. “Deze Kamer is geen kerk, deze commissie is geen biechtstoel, ik ben geen priester. Excuses interesseren mij niet.” En hij vroeg luidop of ze nog de geloofwaardigheid had om de diplomatie te leiden en of ze nog het vertrouwen van de Kamer had. Zijn partij ging zich nog eens goed beraden over te nemen stappen.

Dat Lahbib niet wilde uitsluiten dat ze opnieuw visa zou afleveren in dezelfde situatie schoot bij de ecologisten in het verkeerde keelgat. “Het spijt me, maar op dit moment hebben we de noodzakelijke garanties niet gekregen om het volledige vertrouwen te geven”, zei Samuel Cogolati van Ecolo. Zijn collega van Groen Wouter De Vriendt stipte aan dat hij “in al zijn jaren in het parlement nog nooit een minister had gezien die zo diep door het stof moest gaan” en vroeg zich af wat voor conclusies ze daar uit zou trekken.

Onschuldig is dat niet, want N-VA heeft een motie van wantrouwen tegen Lahbib liggen. Als de meerderheidspartijen haar het vertrouwen niet geven, heeft ze er gelegen. Door nog geen gas terug te nemen, laten de coalitiepartners haar op zijn minst nog een paar dagen spartelen tot de stemming van donderdag.

“Nog een leugen”

Voor de oppositie was het alleszins allemaal te weinig en te laat. Zij vinden allemaal dat Lahbib moet ontslag nemen, omdat ze niet over haar lippen kreeg, dat ze die visa niet opnieuw zou uitreiken. En omdat ze de waarheid niet sprak. “Je n’ai pas menti, ik heb niet gelogen, zegt u”, sneert N-VA-fractieleider Peter De Roover. “Dat is nog eens een leugen. U heeft gedaan wat mevrouw Schlitz heeft gedaan en waarvoor zij ontslag heeft genomen. Het zou u sieren, mocht u hetzelfde doen.”

De komende dagen zal duidelijk moeten worden of Lahbib voldoende heeft gedaan om haar vel te redden. Of ze voldoende heeft gedaan om de val van de regering af te wenden. Maar zelfs dan komt de hele ploeg er gehavend uit.

