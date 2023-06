Amerikaanse én Vlaamse interesse voor overname van AA Gent

Sam Baro is één van de kandidaat-investeerders bij AA Gent. Er is ook een Amerikaanse partij geïnteresseerd. — © if

Sam Baro, een 46-jarige ondernemer uit Assenede, is kandidaat om te investeren in AA Gent. Hij is echter niet alleen. Ook vanuit de VS wordt er gesnuffeld aan de Buffalo’s.

Achter de schermen is AA Gent al geruime tijd bezig met het zoeken naar externe investeerders of zelfs potentiële overnemers. De club is financieel gezond, maar wil concurrentieel blijven met andere Belgische topclubs. Die speurtocht verloopt met de nodige voorzichtigheid, om bedenkelijke geldschieters eruit te filteren. Vandaar dat het een werk van lange adem is.

Voorzitter Ivan De Witte gaf al aan dat hij zich niet wilde vastpinnen op de deadline van 30 juni, maar mogelijk valt er binnenkort toch een beslissing. Draait die positief uit, dan moet de club ook een andere rechtsstructuur aannemen dan de huidige cvba met sociaal oogmerk. Vers geld, in een nieuwe bedrijfsvorm, zou de club meer zuurstof kunnen geven op de komende transfermarkt.

Er is sprake van zeker een buitenlandse partij die interesse toont, alsook een Belgische. Van de buitenlandse piste is voorlopig weinig geweten, behalve dat het Amerikanen zijn. De Belgische kandidaat-investeerder is ons inmiddels wel bekend: Sam Baro, een 46-jarige succesvolle ondernemer uit Assenede. Baro leidt een HR-bedrijf dat meer dan 1.800 werknemers aan het werk zet, maar heeft geen zakken zo diep als Antwerp-eigenaar Paul Gheysens of Marc Coucke van Anderlecht. Zijn geschat vermogen bedraagt ‘slechts’ 39,5 miljoen euro, wat meteen vragen oproept over hoeveel hij op tafel kan leggen voor een voetbalclub. Tenzij hij financiële ruggensteun krijgt van elders, lijkt Baro eerder een bescheiden kandidaat-investeerder dan een potentiële overnemer.

De Witte en Louwagie

De komst van nieuwe bestuurders betekent niet dat de tandem Ivan De Witte-Michel Louwagie meteen hoeft te verdwijnen. “Ik begin aan mijn 25ste jaar als voorzitter. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om af te ronden”, zei voorzitter De Witte onlangs nog bij de voorstelling van de nieuwe hoofdsponsor Baloise. Vorig jaar, toen trainer Hein Vanhaezebrouck zijn contract verlengde tot 2024, engageerden De Witte en Louwagie zich bovendien om even lang aan boord te blijven.

Of Sam Baro straks effectief in AA Gent stapt, is verre van zeker. Van Amerikaanse interesse is ook nog sprake en die beschikt volgens sommige bronnen over goede papieren. De stad Gent verzet zich intussen niet langer tegen inmenging van buiten België. Een scenario dat er nog niet meteen extern kapitaal komt, valt echter ook nog steeds niet uit te sluiten.