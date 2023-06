Een duel uit Nijlen - KFC Zwarte Leeuw in derde afdeling. Daar is volgend jaar een extra daler.

Eerste nationale, de hoogste reeks in het amateurvoetbal, wordt vanaf het seizoen 2024-2025 gesplitst in een Vlaamse en een Waalse reeks. Daartoe heeft de Hoge Raad van de Voetbalbond het licht maandag op groen gezet. Als ‘overgangsmaatregelen’ zijn er daardoor volgend seizoen zowel in tweede als derde afdeling VV naast extra stijgers ook een extra... daler.