Iedereen van top tot teen gescreend: Van Bommelverwelkomt zijn kampioenen

Nog geen typische veldtraining bij Antwerp gisteren. Daarvoor is het wachten tot morgen. De ochtendsessie (10.30u) zal dan overigens open zijn voor het publiek. Gisteren en vandaag worden de spelers van top tot teen gescreend. Dat gebeurt in de Bosuil, maar ook bij Leadlife – het gezondheidscentrum van de familie Gheysens gevestigd in de Ghelamco Arena.

Mark van Bommel stond al met enkele jongens op het oefenveld.

Daarom verscheen gisteren slechts een beperkte delegatie op de club. Coach Mark van Bommel was uiteraard van de partij, net als vertrouwde namen Vincent Janssen, Jelle Bataille, Alhassan Yusuf en Christopher Scott. Ook Jacob Ondrejka (20) beleefde zijn eerste werkdag in Deurne-Noord. De Zweedse vleugelaanvaller – een van de twee voorlopige nieuwkomers bij de Great Old – werd met een busje naar de club gebracht. ‘Kosovaren’ Arbnor Muja en Laurit Krasniqi besloten te pendelen. Youngster Kobe Corbanie, herstellende van een blessure, stapte met een ingepakte rechtervoet naar binnen.

Zweedse aanwinst Jacob Ondrejka tijdens de fysieke testen.

Stef Wils naar de A-kern

De groep die naar de Bosuil afzakte, trainde ook al even buiten. Daar kreeg Van Bommel assistentie van Stef Wils. De voormalige verdediger/middenvelder maakt de oversteek van de beloften naar de A-kern, waar hij de vertrokken assistent Jürgen Dirkx opvolgt.

Nieuwe assistent Stef Wils. — © Jan Van der Perre

Niet alle spelers verschenen gisteren op het appel. Jonge Duivels Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha vertoeven nog op het EK onder 21. Hetzelfde geldt voor Jürgen Ekkelenkamp (Jong Oranje).

Voorlopig vloeien er geen pionnen af van de hoofdmacht naar de B-kern. Anderzijds keren de huurlingen – Michael Frey, Birger Verstraete, Dorian Dessoleil, Frank Boya en Pierre Dwomoh – niet meer terug naar de eerste ploeg. Sommigen onder hen trainen vanaf vandaag met de beloften mee in afwachting van een oplossing.

Dwomoh kan naar RWDM

Voor Dwomoh ligt de toekomst mogelijk in Brussel. Een uitleenbeurt aan promovendus RWDM is een zeer reële piste. De promovendus uit Brussel toont nadrukkelijke interesse, wat niet vreemd is. In Molenbeek zwaait Gauthier Ganaye tegenwoordig de plak als CEO. De Fransman haalde Dwomoh in januari nog naar KV Oostende. Ganaye gelooft erg in het potentieel van de jonge Belg en wil daarom ook opnieuw een aankoopoptie uit de brand slepen. Dwomoh heeft bij de Great Old nog een contract tot 2024 (plus optie). Ook Viktor Fischer zien we tot slot niet direct terug. Zijn uitleenbeurt aan het Zweedse AIK Solna loopt nog tot januari 2024.