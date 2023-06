Het licht gaat weer aan in Gent: stadsbestuur keert op stappen terug en investeert meteen fors in ledlampen

Het licht mag terug aan in Gent. Dit weekend, of ten laatste begin volgende week, zal de straatverlichting opnieuw elke nacht branden. In één adem maakt het stadsbestuur miljoenen euro’s vrij om aan sneltempo overal ledlampen te installeren.

De bocht die vorige week al ingezet werd, is gemaakt. Het Gentse stadsbestuur komt terug op de beslissing om de straatverlichting uit te schakelen. Dat hebben Filip Watteeuw (Groen), schepen van Publieke Ruimte, en burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) maandagavond laat gezegd in de gemeenteraad.

Een groot deel van de straatverlichting werd dit voorjaar na middernacht uitgeschakeld, en dat vier nachten per week. Dat moest geld besparen. Vorige herfst zag de Stad zijn energiefactuur plots pijlsnel stijgen, van zo’n 2,5 miljoen euro naar 7 miljoen euro per jaar. Onhoudbaar.

Maar onder druk van de publieke opinie keert het stadsbestuur een half jaar later al zijn kar. Dat kan, want de energieprijzen zijn weer op een normaal niveau. “Iedereen in het college beseft dat het geen zin heeft om deze maatregel in stand te houden”, zei burgemeester De Clercq. Het kan nu snel gaan.

LEES OOK. Café laat ’s nachts lichten branden tegen onveiligheidsgevoel: “Ik werd achtervolgd maar kon niet zien door wie”

Gelukje

Tegen zondag kan het licht al opnieuw elke nacht branden, zegt schepen Watteeuw. “Ik heb er goede hoop op dat het begin juli al kan.” Dat is verrassend snel. Toen de lampen uitgeschakeld werden had netbeheerder Fluvius acht weken nodig om 1.800 schakelaars een voor een aan te passen.

Een gelukje bij een ongeluk: omdat Gent toen aangedrongen heeft op een uniek, eigen schema, kan Fluvius dat Gentse schema nu ook redelijk eenvoudig laten negeren. Andere steden delen vaak dezelfde schema’s, waardoor het daar moeilijker is om dat terug te draaien.

In Gent moest een apart schema opgemaakt worden om bijvoorbeeld op donderdagnacht wel nog licht te laten branden. Dat is een drukke avond voor de tienduizenden studenten, iets waar andere steden en gemeenten geen rekening mee moesten houden.

LEES OOK. “Alles voelt anders in het donker. Mensen kijken elkaar niet meer aan”: onze man trok de donkere straten van Ledeberg op

Getreuzeld

De oplossing voor dit lichtdebacle zijn ledlampen. Die zijn energiezuiniger en kunnen automatisch zachter gezet worden op minder drukke momenten. Gent loopt daar fors mee achterop: nog maar iets meeer dan één op de vijf lampen is een ledlamp. Het Vlaamse gemiddelde ligt hoger.

Een inhaaloperatie dringt zich al jaren op, maar het stadsbestuur heeft getreuzeld om de nodige miljoenen vrij te maken. Die zijn er nu plots wel. Watteeuw kondigde in de gemeenteraad een “impulsinvestering” aan van 5 miljoen euro voor 2024.

“Daarmee kunnen we de helft van alle openbare verlichting tegen eind volgend jaar omvormen tot leds. Er is daarnaast afgesproken tegen 2030 alle verlichting te vervangen door leds.”

16 miljoen euro

De hele lichtoperatie wordt geraamd op 16 miljoen euro, waarvan de eerste 5 miljoen euro dus al vrijgemaakt is. Een ander deel van het geld komt van de besparing op de energiefactuur die de extra ledlampen zullen teweegbrengen.

Het gaat om een forse investering. De beslissing werd bekendgemaakt op dezelfde gemeenteraad waar een meerjarenplan vol besparingen werd goedgekeurd. Maar Rudy Coddens (Vooruit), schepen van Financiën, maakt zich sterk dat het budget gevonden zal worden. “Hiermee besparen we volgend jaar al 319.000 euro. De jaren daarna gaat het om een investering van 1,85 miljoen euro.”

LEES OOK. “Ik zie geen hand voor mijn ogen. Dit moet de slechtste paniekbesparing ooit zijn”