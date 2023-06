Koning Albert (89) in ziekenhuis opgenomen met uitdrogingsverschijnselen, koning Filip stelt bezoek aan UGent uit

Koning Albert (89) is dinsdagochtend onwel geworden en in het ziekenhuis opgenomen. Hij vertoonde uitdrogingsverschijnselen en is bij bewustzijn, meldt Radio 1 en wordt bevestigd aan onze redactie door het Paleis. Koning Filip stelt zijn bezoek aan UGent daardoor uit.

De 89-jarige koning vertoonde tekenen van uitdroging en is daarom vanuit kasteel Belvédère in Laken overgebracht naar het ziekenhuis. Dat gebeurde uit voorzorg. “Er zijn onderzoeken aan de gang”, meldt de woordvoerder van het Paleis. Op basis daarvan zal beslist worden of en hoe lang de vorst in het ziekenhuis zal moeten blijven.

Albert II was koning van ons land tussen 1993 en 2013. Hij volgde toen koning Boudewijn op en werd zelf opgevolgd door zijn zoon Filip. Van koning Albert is geweten dat hij een hartpatiënt is, maar hij kampte de voorbije jaren ook nog met andere kwaaltjes. Zo werd in 2014 nog een huidtumor aan het hoofd weggenomen.

Door de ziekenhuisopname van zijn vader stelt koning Filip een bezoek aan de Gentse universiteit, dat dinsdagvoormiddag gepland stond, uit. Dat meldt de UGent twee uur voor aanvang van dat officieel bezoek. De koning zou in gesprek gaan met een groep studenten over onderwerpen als milieu en duurzaamheid, mentaal welzijn en economie. Het koninklijk bezoek aan de UGent wordt uitgesteld - niet afgesteld - klinkt het nog bij de universiteit, naar een later te bepalen datum.

