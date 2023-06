Brandweer redt 250 geiten van zware brand in loods, 20 beestjes redden het niet: “Nog hele dag nablussen”

Aan de brand in de loods viel niet veel te beginnen. — © zvbw

Het heeft maandagnacht zwaar gebrand in een hoeve in Puydt in Bever. Een loods ging daar in vlammen op. Uit een aanpalende stal werden ruim 250 geitjes gered, 20 beestjes lieten het leven. “Het werd te gevaarlijk om de reddingsactie verder te zetten.”

De hulpdiensten werden iets na 23 uur verwittigd voor een zware brand op een boerderij langs Puydt in Bever. Omwonenden zagen de vlammen uit het dak slaan uit een boerderij waar niemand woont, maar waar wel nog materiaal en geitjes aanwezig waren. “De hulpdiensten waren snel aanwezig, maar stelden meteen vast dat het om een uitslaande brand in de achterliggende loods ging”, zegt Kristof Cattie (Thuis in Bever), de burgemeester van Bever. (Lees verder onder de foto)

Omwonenden zagen de uitslaande brand en verwittigden de brandweer. — © if

In de loods lag stro en hooi opgestapeld en stonden verschillende landbouwmachines. “De focus van de brandweer ging meteen naar het vrijwaren van de aanpalende stal. Die zat vol geitjes, meer dan 250 in totaal. De hulpdiensten en de landbouwer konden toch nog ruim 250 geitjes vrijlaten op een weide zodat ze aan de brand konden ontkomen. Maar omdat het uiteindelijk te gevaarlijk werd om de reddingsactie verder te zetten, liet een twintigtal geitjes het leven in de brand.”

Dag nablussen

Een dierenarts is ook meteen ter plaatse gekomen om de geredde geitjes de eerste zorgen toe te dienen. “Door het brandende dak liepen sommige geitjes brandwonden op, anderen dan weer lichte kneuzingen. Ik ben blij dat de dierenarts zich zo snel over hen kon ontfermen”, aldus burgemeester Cattie.

Voor de loods liep het minder goed af, die brandde volledig uit. “Na drie kwartier was de brand onder controle, maar de brandweer heeft al een hele nacht moeten nablussen. Dat werk zal vermoedelijk nog een dag in beslag nemen. Al het hooi en stro moet namelijk uit de loods gehaald worden om goed te kunnen blussen.”

Tankwagens

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is hiervoor met verschillende ploegen ter plaatse en krijgt ook hulp van andere korpsen. Tankwagens rijden voortduren af en aan om voldoende water te voorzien omdat de waterdruk op de leiding niet voldoende is. Er wordt dan ook gevraagd om de weg vrij te houden voor de hulpdiensten, zeker gezien de smalle veldbaantjes rondom Puydt.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt ondertussen nog.