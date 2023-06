Gezin van drie ontsnapt aan verwoestende brand in pas gerenoveerde woning: “We hebben niks meer”

De stofzuiger stokte en toen ging het snel. Een brand ontstaan in de elektriciteitskast verspreidde zich razendsnel en verwoestte een woning in de Voorzorgstraat in Menen. Het gezin van drie kon tijdig ontsnappen. “We hebben alles net gerenoveerd, enkel de roostering boven moest nog aangepakt worden.”

Volledig ontredderd, met de hondjes op de schoot. De 22-jarige Elodie Hutin en haar mama Nathalie zaten te bekomen op de stoep op enkele tientallen meters van hun volledig verwoeste woning in de Voorzorgstraat in Menen.

Zelf zijn ongedeerd, maar het scheelde niet veel. “Ik was aan het stofzuigen”, vertelt Nathalie. “Ik hoorde plots een klein poefje, maar trok me er niet veel van aan. Tot de stofzuiger niet meer werkte. Intussen was mijn dochter beneden en rook ze een brandgeur. Wanneer ze de elektriciteitskast opentrok, kwamen de vlammen haar tegemoet.” (Lees voort onder de foto)

De schade is groot. — © Joerie Dewagenaere

Ze vluchtten naar buiten en toen ging het snel. Een brandweerman die net bij de kinesist zat, schatte de situatie in en hoewel zijn kompanen er snel bij waren, konden nog weinig betekenen. “De woning is verloren. Bij de buren is er gelukkig enkel geurschade”, zegt Jean-Pierre Demeestere van de hulpverleningszone Fluvia.

Digitale meter

Een branddeskundige moet nu bepalen wat de precieze oorzaak is. Volgens het gezin is het duidelijk. “Pas vorige week zijn ze een digitale meter komen installeren”, aldus de vrouw des huizes. Haar man David vult aan. “De installateur moest de hele tijd overleggen via de telefoon wat hij moest doen. We hebben nooit problemen gekend, tot onze meter is veranderd.”

Of de oorzaak daar ligt, is dus voer voor de deskundige. Desalniettemin is het een complete ramp voor de drie bewoners. “We hebben nog maar sinds kort alles gerenoveerd. Enkel de roostering boven moesten we nog aanpakken”, vertelt de dochter. “Binnen twee weken zouden we op reis gaan, maar al onze documenten liggen binnen. Al onze kleren zijn verloren. We hebben niks meer.”

Opvang

Buurtbewoners kwamen spontaan al hulp bieden. Ook de stad Menen ging meteen op zoek naar een woning waar het gezin kon worden opgevangen. De Voorzorgstraat in de wijk De Barakken was gedurende de bluswerken volledig afgesloten.

De pas gerenoveerde woning is onbewoonbaar. — © Joerie Dewagenaere