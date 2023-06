Belgische Celine (31) vermist in Australië, politie vindt haar auto terug op parking bij watervallen

De Belgische toeriste Celine Cremer (31) is vermist geraakt in Australië. Haar auto werd aangetroffen op een parking dichtbij een waterval, maar van haar was geen spoor te bekennen.

Sinds 12 juni hebben de familie en vrienden van Celine Cremer niets meer van haar vernomen. De politie vraagt Australiërs uit te kijken naar onze 31-jarige landgenote. Haar auto, een witte Honda CRV, werd wel al gevonden op de parking van Philosopher Falls Track in Waratah op het eiland Tasmanië, onderdeel van het Australische Gemenebest. Maar van Cremer was daar geen spoor te bekennen. Er was ook niemand anders bij de wagen. Volgens de hulpdiensten trok onze landgenote met haar auto de staat door. Er is “bezorgdheid om haar welzijn”, aldus de Tasmaanse politie.

Philosopher Falls Track is een regenwoud met watervallen en adembenemende natuur. Je kan er trektochten maken van makkelijk 45 minuten. Het is niet duidelijk of ze daaraan begonnen is.