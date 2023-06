Voormalige Audi-topman veroordeeld tot 21 maanden cel met uitstel in ‘dieselgate’

De voormalige topman van de Duitse autobouwer Audi, Rupert Stadler, is dinsdag veroordeeld tot 21 maanden cel met uitstel in het fraudeproces rond ‘dieselgate’, dat gaat over het installeren van sjoemelsoftware in dieselauto’s.

De gewezen baas van Audi besliste schuldig te pleiten na meer dan twee jaar proces in München. Hij werd ervan beschuldigd kennis gehad te hebben van de installatie van illegale software, zonder tussenbeide te zijn gekomen om er een einde aan te maken.

Stadler, die elf jaar aan het hoofd stond van VW-dochter Audi (tussen 2007 en 2018), was in juni 2018 de eerste topman uit de autosector die in voorlopige hechtenis genomen werd in het schandaal. In oktober 2018 werd hij weer vrijgelaten. In dezelfde maand knipte de autogroep ook alle banden met hem door. Stadler betaalde al een schadevergoeding van 4,1 miljoen euro aan de Volkswagen-groep voor het dieselgateschandaal.