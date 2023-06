Gepensioneerde vrouw (65) wint miljoen euro met Euromillions: “Ik speel elke week mee voor 5 euro”

De vrouw kocht het winnende biljet in een krantenwinkel in de Oostendse Van Iseghemlaan, die uitgebaat wordt door Ingrid Verbeiren (rechts). Links op foto: Liliane Goor, woordvoerster bij de Nationale Loterij. — © Jeffrey Roos

Nadat vorige week een vakantieganger in De Haan het winnende lottobiljet van 3,5 miljoen euro kocht, is het opnieuw prijs aan de kust. In Oostende, zo’n twaalf kilometer verder, won iemand een miljoen euro met Euromillions. “Het gaat om een gepensioneerde vrouw uit West-Vlaanderen”, klinkt het.

Vorige week won iemand in De Haan de lottopot van 3,5 miljoen euro. Deze keer was het Euromillions die van een 65-plusser uit West-Vlaanderen een miljonair maakte. De vrouw won maar liefst een miljoen euro. “Ik speel elke week mee voor vijf euro, telkens met Quick Pick”, zegt de vrouw, die anoniem wenst te blijven. “Ooit won ik al eens 35 euro, maar dat was meteen ook het hoogste bedrag. Het ongeloof dat ik nu een miljoen euro had gewonnen, was dan ook groot.”

De vrouw kocht het winnende formulier in ’t Gazetje, een boekhandel in de Oostendse Van Iseghemlaan. Om de anonimiteit van de vrouw te bewaren, werd symbolisch een cheque overhandigd aan Ingrid Verbeiren, uitbaatster van de krantenwinkel. “Of dit gelukszoekers zal aantrekken? Dat hoop ik althans”, zegt Ingrid. “Ik weet wie de vrouw is, maar ook ik respecteer haar keuze om haar anonimiteit te bewaren.”

Droomreis

De Nationale Loterij zal de vrouw met raad en daad bijstaan. “Nu kan ik die droomreis naar Polynesië doen”, zegt de winnares nog. “Die zal niemand mij nog afnemen. Daar ga ik alles even laten bezinken en vooral heel hard genieten van dit avontuur. Ik wens iedereen dat ze dit mogen meemaken.”

De vrouw is de eerste Euromillions-winnaar dit jaar in West-Vlaanderen.