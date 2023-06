Korpschef krijgt 6 maanden cel voor verstoppen van opnameapparatuur in verhoorlokalen: “Maar het laatste woord in deze zaak is nog niet gezegd”

Korpschef Luc Lacaeyse (56) werd dinsdag door de Dendermondse voorzitter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Hij is veroordeeld voor het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. “Wij gaan in beroep tegen deze uitspraak. Voor ons is maar een goede uitkomst in deze zaak en dat is de vrijspraak”, zegt advocaat Quinten De Keersmaecker.

In het nieuwe politiecommissariaat in Erpe-Mere dat in het najaar van 2020 in gebruik genomen werd, bleven de camera’s, beeld en klank, in de verhoorkantoren lopen, ook als er vertrouwelijke gesprekken met advocaten plaatsvonden. De feiten kwamen aan het licht toen advocaat Kjell Verleysen aanvoelde dat hij werd afgeluisterd tijdens een gesprek met zijn cliënt. Die advocaat getuigde ook dinsdag op het proces. “Mijn cliënt was zeer onrustig. Ik wou hem apart spreken om hem te kalmeren. Toen zagen we aan het plafond van het verhoorlokaal dat het licht van de camera brandde. We vermoedden allebei dat we werden afgeluisterd”, aldus de advocaat. “De agenten stelden nadien ook vragen die ze alleen konden stellen als ze het gesprek hadden gehoord.”

De advocaat diende klacht in bij het Controleorgaan op de Politionele Informatie. Een onderzoek door dit orgaan bevestigde de vermoedens van de advocaat. De leden daarvan stelden vast dat sinds de verhuis naar het nieuwe commissariaat in september 2020 systematisch verhoren werden afgeluisterd. “Een schending van de privacy en rechten van de mens”, aldus de procureur. “De korpschef was ervan op de hoogte maar ondernam niets om dat te stoppen. Hij wou naar verluidt geen schade aanbrengen aan de plafonds van de nieuwe gebouwen.” In mei 2021 besliste het politiecollege om de korpschef op non-actief te plaatsen.

Eindverantwoordelijke

Luc Lacaeyse (56), sinds 2013 korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, stond als eindverantwoordelijke van het korps terecht voor schenden van het grondrecht op een eerlijk proces, onderscheppen van communicatie en inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens. Volgens het openbaar ministerie deed Lacaeyse onvoldoende om het probleem op te lossen. De openbaar aanklager had achttien maanden cel voor de korpschef gevraagd, maar de verdediging ging voor de vrijspraak.

“Dit onderzoek is de naam ‘onderzoek’ niet waardig”, sprak meester Walter Van Steenbrugge in een vurig pleidooi. “In het verslag staat zelfs duidelijk dat geen enkel overleg werd afgeluisterd. Er was geen enkele intentie, er werd niet afgeluisterd. De camera’s draaiden door een fout in de configuratie van het systeem. Het slechte onderzoek heeft dus als conclusie dat er niet werd afgeluisterd. Eigenlijk had het hiermee einde verhaal moeten zijn”, stelde Van Steenbrugge. De verdediging kaderde de zaak in een “afrekening binnen het korps”, omdat hij zou proberen optreden hebben tegen mistoestanden binnen de interventiedienst.

(Lees verder onder de foto)

Luc Lacaeyse (links) werd verdedigd door advocaat Walter Van Steenbrugge (rechts). — © pvs

Schuldig

Dinsdag aanhoorde de korpschef zelf zijn vonnis in de rechtszaal. De rechtbank oordeelde dat de korpschef schuldig is aan het onderscheppen van communicatie en inbreuken op de privacywet. Voor het schenden van het recht op een eerlijk proces werd hij vrijgesproken. Hij werd door de voorzitter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel, maar de motivering van de straf is nog niet bekend. De Orde der Vlaamse Balies, die zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg 1 euro schadevergoeding toegekend en een rechtsplegingsvergoeding.

De verdediging gaat in beroep, zegt advocaat Quinten De Keersmaecker van het kantoor Van Steenbrugge. “Voor ons is er in deze zaak maar een juiste uitspraak en dat is de vrijspraak”, aldus De Keersmaecker. “We gaan in elk geval in beroep, het laatste woord in deze zaak is nog niet gezegd.” De korpschef zelf reageerde volgens zijn advocaat zeer verbolgen over het vonnis. “Het is een sombere dag voor hem, maar ook voor de rechtsstaat”, zegt De Keersmaecker. “Er is een barslecht onderzoek gevoerd en hij kreeg zijn proces al in de media. Het staat voor ons nog steeds als een paal boven water dat hem niets kan verweten worden.”

Het hof van beroep zal na het gerechtelijke verlof moeten oordelen over de zaak. Lacaeyse blijft intussen geschorst.