Miljonair Peter Gillis moet villa in Vlaams vakantiepark binnen de 10 maanden slopen

Begin juni verdedigde Peter Gillis zich in de Hasseltse rechtbank tegen de sloop van de villa voor zestien gasten. “Ik heb te goeder trouw gehandeld. Met het vorige stadsbestuur kon ik tenminste altijd goed opschieten”, klonk het toen.

Het stadsbestuur en de flamboyante naar Pelt uitgeweken Nederlandse Peltenaar liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Op 16 juni besliste de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt nog dat de Oostappengroep van Peter Gillis binnen het jaar Blauwe Meer moet verlaten. Aanleiding is een juridisch geschil over de erfpachtregeling.

“Het komt wel in orde”

© Sven Dillen

Dinsdag ving Massa is Kassa Gillis opnieuw bot in de Hasseltse rechtbank. Ondanks het uitblijven van vergunningen verrees de villa op Blauwe Meer. “Ik vertrouwde op het advies van mijn architecte Sophie Loots, die sinds 2020 in het schepencollege zetelt. Alles zouden wij kunnen legaliseren. Een gokker ben ik niet. Dan had ik het niet gebouwd”, duidde Peter Gillis.

Al snel kreeg Gillis het deksel op de neus bij een controle. De procureur stelde op het proces dat het gebruikelijk is om via de plaatselijke politiek zaakjes te regelen. “Alleen is hier de kar voor het paard gespannen in plaats van andersom. U moet een vergunning hebben, dit is wel degelijk een huis. Hier herhaalt u het ook: ‘we gaan het maar bouwen en het komt wel in orde’. Wij hebben architect Loots ook verhoord. Zij ontkent met klem dat hiervoor geen vergunning nodig was en alles zou geregulariseerd worden.”

Dwangsom

Peter Gillis en zijn advocaat Bart Vanhorenbeek hadden het over politieke spelletjes. Het mocht niet baten, want de vakantievilla moet weg. Tien maanden krijgt Gillis de tijd om alles op te ruimen. Als de villa er dan nog staat, hangt hem een dwangsom van 250 euro per dag met een maximum van 250.000 euro boven het hoofd. De onvergunde villa levert Gillis ook nog een boete van 8.000 euro op, waarvan de helft met uitstel. Zijn vennootschap de Oostappen Groep moet 60.000 euro neertellen. Ook hier is de helft met uitstel.

Ondanks de uitspraak van de rechtbank, lijkt de sloop van de villa nog niet voor meteen. Na een negatief advies bij de bestendige deputatie, loopt er nu nog een beroep bij minister Zuhal Demir. Bij een volgend negatief antwoord dreigde de advocaat al om naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen. Bovendien is er ook nog eens beroep mogelijk tegen het op dinsdag uitgesproken vonnis.