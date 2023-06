Smekend en in tranen vroegen Jef V.O. en zijn zoon Marnik in hun laatste woord aan de jury om hen vrij te spreken van de moord op Paul Boeye op 4 februari 2017. “Ik heb Paul niks misdaan”, snikte Jef V.O. “Mensen, het gaat duidelijk over een ongeval, echt waar. Ik hoop dat u mij daar in gelooft.” Rond 10.45 uur is de jury in beraad gegaan om te antwoorden op de schuldvragen.