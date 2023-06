Valérie Courtois plaagt broer Thibaut met kapiteinsband op huwelijk

Thibaut Courtois is getrouwd. In geuren en kleuren konden we zijn huwelijk met Mishel Gerzig volgen via sociale media. Om 6u00 waren de tortelduifjes nog steeds in feestmodus. Ook zus en ex-Yellow Tiger Valérie Courtois was erbij en de 32-jarige Limburgse pakte uit met een kapiteinsband om haar arm.